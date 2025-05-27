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加拿大溫尼伯亞裔月 「台玩味文化館」展活力創意

中央社／ 多倫多26日專電

加拿大曼尼托巴省一連2天盛大舉行「亞洲文化美食節」，曼省中華文化社與曼省台灣同鄉會聯手推出「TAIWAN WAY台玩味文化館」，駐多倫多辦事處長梁毅鵬也到場與當地僑胞一起進行文化踩街活動，展現台灣活力與創意。

每年5月加拿大「亞裔傳統月」（Asian HeritageMonth）於曼尼托巴省（Manitoba）首府溫尼伯（Winnipeg）舉行的「亞洲文化美食節」（Taste ofAsia），致力結合各族裔團體，透過美食、表演、藝術和文化交流，慶祝亞裔多元文化傳統。

今年「亞洲文化美食節」在24日及25日舉行，除了有近百個攤位參與，還有台灣、日本、韓國、泰國、印度、菲律賓等不同文化背景團體設立專館。其中，曼省中華文化社與曼省台灣同鄉會聯手推出「TAIWAN WAY台玩味文化館」結合台灣傳統點心、趣味童玩、文化故事與互動體驗，充分展現台灣文化的親和力與感染力。

梁毅鵬與多倫多僑教中心主任藍柏青專程自多倫多前來參加盛會，25日下午並與當地僑胞和3隻台灣黑熊吉祥物一起進行文化踩街活動，沿途與群眾熱情互動。

曼省勞工移民廳長馬塞利諾（Malaya Marcelino）與公共服務事務廳長桑德胡（Mintu Sandhu）也大方應邀與台灣文化踩街隊伍同行，共同展現對台灣文化的肯定與對多元族群共融的支持。

梁毅鵬致詞時，特別讚揚溫尼伯鄉親長年耕耘「文化外交第一線」，不僅讓台灣文化在海外發光，也為社區注入溫暖力量。活動後，梁毅鵬巡訪各台灣展攤，逐一向僑民與台商代表表達感謝。

曼省中華文化社社長黃錦彬表示，台僑合作設館參展促進文化交流，也強化台灣在地社區的能見度與自信。這項活動集結多位僑務促進委員與台灣商家，包括黃淑真、包善雯、巫昱宏、李尚陽及觀世音素食、百崧咖啡等，大家合力打造豐富多樣的台灣文化形象。

美食 多倫多 亞裔

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