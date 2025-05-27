空汙濃度比表面高 環團盼減媒救台灣

「台灣一般測站空汙濃度13.2微克仍高，盼政府更改計算方式，支持中火2028無媒！」數個環團27日於立法院召開記者會，呼籲跨黨支持中火2028年無媒的決議。醫師錢建文強調，台灣民眾罹患肺癌比例大攀升，且居住在空汙源附近幼童容易誘發哮鳴，盼政府擴大減媒力道，「先有無煤中火，才能健康台灣、淨零台灣。」

批政府低報空汙

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，肯定民進黨政府有在減煤，但近日環境部長彭啟明希望外界少用「用肺發電」的說法，竟讓環境部愈來愈像經濟部的小弟。他強調，台北PM2.5接近12微克，中部與高屏空品區約為15、18微克，尤其老舊燃煤廠大多在中南部，燒煤哪裡對健康沒有危害？

「台灣平均PM2.5值12.8微克的數據也有偏差！」葉光芃批評，根據2024年我國新修空品法規，PM2.5只能以一般測站的濃度計算，必須排除濃度較低的背景與公園測站，一旦排除陽明山、恆春與三義，台灣的PM2.5平均就達到13.2微克，根本不是政府說的12.8，且環境部一方面說移動汙染源很重要，卻又缺乏交通測站測量相關數據。

PM2.5誘發哮鳴

彰化醫療界聯盟理事長錢建文強調，2025年彰基與彰化縣衛生局局長葉彥伯發表論文指出，針對鄰近中火與麥寮電廠的5364位彰化學童，PM2.5濃度每增加1微克，當前、曾經、運動誘發哮鳴，還有確診氣喘的機率都增加，代表長期暴露高濃度PM2.5會顯著增加氣喘症狀的風險，尤其是社區環境中新發哮鳴的兒童。

部立台東婦產科醫師江盛提醒說，肺癌從半世紀前每10萬人口1病例飆升至20個，男女肺癌發生率從1比2變成1.3比1，台灣75%女性肺癌患者從不吸菸，包括煤電排放的各種空汙，成為最要命的危險因素。

盼跨黨支持中火無媒

「希望跨黨都能支持2028年中火無煤決議！」台中爭好氣聯盟執行長岳文祥指出，下周將表決由藍白立委提出的「2028年中火無媒決議」，目前已經有29位立委連署，也希望民進黨立委可以支持，環團會將此做為氣候立委的評比指標。他呼籲各黨都要正視中火老舊機組造成的空汙問題。

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