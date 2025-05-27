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社維法修正三讀 黃牛票、跟騷與噪音擾鄰等 罰則加重一覽

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
刑事局偵查員現場勘察黃牛搶票程式照。內政部提供
刑事局偵查員現場勘察黃牛搶票程式照。內政部提供

立法院27日三讀通過《社會秩序維護法》第9條、第64條、第72條及第89條修正草案，針對黃牛票炒作、生活噪音干擾、跟追騷擾等四大常見民生爭議行為加重處罰，未來由警察機關加強執法。內政部表示，修法目的在於維護公共秩序、保障生活安寧與人身自由，強化對人民基本權益的保護。

這次修法重點之一，是針對社會大眾長期詬病的黃牛票亂象，修正後的第64條明定，非供自用而購買運輸、遊樂票券轉售圖利者，罰鍰從原本的新台幣1萬8000元提高至3萬元，藉此遏止炒票歪風，還給民眾公平的消費與觀賞權利。內政部也呼籲，除社維法強化處罰外，各主管機關應檢討相關專法，從源頭管理並同步查緝，才能真正杜絕黃牛問題。

民眾生活中常遇到的深夜噪音與喧嘩行為也在這波修法中加強規範。第72條修正後，對於製造噪音、妨害公眾安寧且經勸阻不從者，罰鍰金額將從原本6000元提高至1萬元，盼透過更高的金額提高違規者警覺，進一步確保居民居家安寧。

針對社會上層出不窮的跟追與滋擾行為，為彌補《性騷擾防治法》與《跟蹤騷擾防制法》無法涵蓋的灰色地帶，這次修正第89條也一併強化懲處，將原本僅3000元的罰鍰提高至3萬元。內政部指出，這類行為雖未構成刑事犯罪，但對被害人造成極大心理壓力，修法有助於提升嚇阻力，避免民眾隱私與人身自由遭侵害。

此外，考量用語應尊重身心障礙者人格與權益，本次也修正第9條，將過去使用的「瘖啞人」一詞，改為「未滿七歲即有聽覺且語言障礙者」，更符合現行對障礙者平等與尊重的價值。

內政部強調，此次修法聚焦多項與民眾日常生活息息相關的社會秩序問題，不僅是對違規行為加強處罰，也展現政府對生活品質與基本人身保障的重視。後續將由警察機關積極落實執行，讓法律真正發揮守護社會安定的力量。

警察 噪音 內政部

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