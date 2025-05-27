聽新聞
0:00 / 0:00

郭再添入監前落跑 司法院扯不知是議員身分挨轟

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導
屏東縣議員郭再添入監前落跑，司法院副秘書長王梅英（左）昨在立法院答詢，立委黃國昌（右）批評，潛逃案件一再發生，讓人質疑有權有勢者怎麼亂搞都沒關係。圖／翻攝自國會頻道
屏東縣議員郭再添入監前落跑，司法院副秘書長王梅英（左）昨在立法院答詢，立委黃國昌（右）批評，潛逃案件一再發生，讓人質疑有權有勢者怎麼亂搞都沒關係。圖／翻攝自國會頻道

屏東縣議員郭再添入監前落跑，司法院副秘書長王梅英昨在立法院答詢，指最高法院未通知屏東地檢署啟動防逃，因在卷宗未明顯呈現被告身分；立委黃國昌批評，潛逃案件一再發生，讓人質疑有權有勢者怎麼亂搞都沒關係。

立院司法及法制委員會昨處理司法院預算凍結案；黃國昌說，連一鮑魚前負責人鍾文智、三聯集團負責人徐少東，之前曾逃亡及被通緝，結果沒羈押，連電子監控都不用，然後人跑了，會讓人民懷疑這些有權有勢的人怎麼亂搞都沒有關係。

王梅英回應，處分都是屬於法官個案審酌，司法行政不便置喙，能做的是不斷透過通函或行政會議，向法官宣達，提高敏感度。

黃國昌提郭再添案，表示曾跑過，結果連電子監控都不用，一而再再而三發生這種事，這是為何人民對司法信任低落，也是為何他會提出預算凍結案。

王梅英說，這件是在五月十四日評決，當時確實沒有通知防逃，依相關防逃辦法，犯罪所得一千多萬元、判刑四年多，不屬於重大矚目案件，但被告身分是縣議員，符合防逃規定，據最高法院報告說因在判決的犯罪事實中，沒有明顯呈現被告身分。

王梅英表示自己不知道郭縣議員身分，黃國昌質疑法官看完卷不知被告身分？防逃機制開了很多會，顯然沒把洞補起來；最高法院法官說不知是縣議員，也不知曾逃亡，這些客觀事實不是一定會在卷裡？現在事情發生了，就說一句「不知道」，社會大眾有辦法理解嗎？

黃國昌 鍾文智 徐少東 司法院

延伸閱讀

司法院預算增卻要釋憲？ 藍委批政院不尊重

郭再添沒定防逃…法官不知是議員？黃國昌批： 有權勢亂搞沒關係

名列「抗罷四本柱」 黃國昌：面對民進黨專制獨裁 全民都是關鍵力量

黃國昌領軍龍舟賽 批興達電廠重啟是能源政策警訊

相關新聞

跟騷法上路3年！強制治療僅3件 保護令禁止監視最多

跟蹤騷擾防制法施行將滿三年，司法院昨指出，法院核發保護令可命相對人治療，但因不清楚病情及治療內容，僅核發三件；另因聲請人...

跟騷案近3年受理逾8千件 通訊騷擾居首

跟蹤騷擾防制法上路近三年，警政署統計至上月受理跟騷案八四八八件，行為態樣以「通訊騷擾」最多。法務部表示，跟騷案起訴率未明...

郭再添入監前落跑 司法院扯不知是議員身分挨轟

屏東縣議員郭再添入監前落跑，司法院副秘書長王梅英昨在立法院答詢，指最高法院未通知屏東地檢署啟動防逃，因在卷宗未明顯呈現被...

三峽車禍釀3死！議員籲強化、檢討 周三會勘事故現場

新北三峽車禍造成3死12人傷，事發至今滿一周，肇因尚待釐清。新北市議員江怡臻今在議會質詢時要求市府各局處持續協助受害者家...

藍白立委均缺席 國安會預算1600萬全解凍

立法院司委會今天下午處理「114年度國家安全會議」預算解凍案共3案，分別為業務費凍結30%、諮詢研究業務與業務費共1600萬元。由於藍白立委均缺席、在場立委無異議的情況下，會議主席、民進黨籍司委會召委莊瑞雄裁示「准予動支」，因此國安會預算全解凍。...

三峽車禍通學安全引關切！7月啟動科技執法 校園接送區3個月內總體檢

新北三峽車禍釀成3死12傷悲劇，昨為事故頭七，新北市議員卓冠廷於議會質詢時關切肇事原因釐清進度與校園周邊交通安全，並指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。