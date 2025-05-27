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跟騷法上路3年！強制治療僅3件 保護令禁止監視最多

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導
跟騷法施行快滿三年，實務上仍有許多需檢討之處。圖為高雄捷運警察在站體加強巡邏，防止跟騷等犯罪。記者石秀華／翻攝
跟騷法施行快滿三年，實務上仍有許多需檢討之處。圖為高雄捷運警察在站體加強巡邏，防止跟騷等犯罪。記者石秀華／翻攝

跟蹤騷擾防制法施行將滿三年，司法院昨指出，法院核發保護令可命相對人治療，但因不清楚病情及治療內容，僅核發三件；另因聲請人多不願預納費用，鑑定相對人有無必要治療的比例不高；內政部表示會檢討，正與衛福部研商。

立法院司法及法制委員會昨邀司法院、法務部、內政部等，就跟騷法制度成效、實務偵查、審判困境與未來修法展望，進行專題報告。

司法院副秘書長王梅英表示，二○二二年六月施行至今年三月，法院受理聲請保護令四七一件，終結四五八件，其中核發三一八件，內容以「禁止監視等行為」三二八件最多，其次是「禁止以盯梢等方式接近特定人住所等場所」三○一件。

依跟騷法、跟蹤騷擾案件相對人治療性處遇計畫規範，保護令案件審理終結前，法院得命相對人接受有無必要施以治療性處遇計畫之鑑定；審理終結後，法院可命相對人完成治療性處遇計畫，有精神治療、戒癮治療、其他治療共三種。

王說，鑑定費用不低，聲請人通常不願預納，所以相對人鑑定比例不高；法院在不清楚相對人病情及可提供處遇內容的情況，較難命相對人完成治療性處遇計畫，目前僅核發三件。

內政部次長馬士元說，治療性處遇審前鑑定費用支應方式，以被害人支應為主，正與衛福部研商。

立委吳思瑤質詢處遇計畫內容不夠具體、聲請人要預繳費用「不友善」，馬士元回答「的確是不合理的設計」，一定要保護被害人，內政部會完整檢討。

立委莊瑞雄提出書面告誡及保護令之間有空窗問題。司法院民事廳長林俊廷說，有些狀況不明，立刻供聲請保護令，對模糊地帶案件會有問題，處理刑事犯罪與書面告誡是刑事、行政雙軌進行，不會因是否發書面告誡或中間有空窗就導致刑事保護不足。

立委王義川詢問有無學生涉跟騷、對學生之間追求如何宣導？教育部學務特教司副司長許嘉倩表示，去年有八十幾件通報，屬實有十二件，持續宣導防制。

跟騷法 莊瑞雄 立法院 吳思瑤 內政部

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