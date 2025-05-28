端午假期限定絕美景點精選推薦，享受春日最後的美麗

文／ 安達產險提供

端午假期即將來臨，春末夏初的氣候舒適宜人，許多人正在規劃一趟療癒身心的旅程，不論是遠赴異國，還是發掘鄰近城市的獨特魅力。全球頂尖的旅平險專家_安達產險提醒，在享受假期的同時，別忘了替自己準備一份完善的保障，才能為假期增添無數美好的回憶，盡情享受每一段美好的旅程。

圖／unsplash 提供
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端午連假出國雖然風景超美、氣候宜人，但也暗藏不少小陷阱！像是氣候多變、部分地區的流感、諾羅等傳染疾病仍在持續流行，加上熱門景點人潮湧現，很容易增加被傳染的風險。因此出發前除了規劃行程，也要查好當地狀況、備妥旅平險，才能安心出遊，本篇也精選三個人氣目的地，想浪漫、放鬆的通通都可以選：
1、 日本：櫻花季的進入尾聲，北海道等地區仍可欣賞到盛開的櫻花，趁著尾聲與櫻花來場浪漫的約會，為這個季節畫下完美的句點。
2、 泰國：天氣溫暖是享受海灘假期的最佳時機，無論是在蘇美島浮潛看魚，或在普吉島沙灘邊喝椰子放鬆，都是療癒身心的選擇！
3、 義大利：羅馬擁有溫暖的陽光和古老的街道，每一步都踩在歷史與浪漫之間，適合拍照、深入走讀，層次豐富的旅程絕對令人難忘。

旅行中的健康風險是不容忽視，像是流感、諾羅病毒等高度傳染的傳染病，即使準備的再周全，長途飛行或擁擠的景點仍可能成為病毒的溫床，此外，飲食與水源也可能成為健康的隱患，食物中毒或腹瀉等問題常見於一些衛生條件較差的地區，但即使是看似乾淨的地方，也難免會受到水土不服的影響，為減少這些風險，保持良好的衛生習慣尤為重要，像是隨時佩戴口罩、勤洗手等，以及避免與有明顯感冒症狀的人接觸，都是有效的防護措施。

圖／unsplash 提供
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全球頂尖的旅平險專家_安達產險強烈建議：旅行一定要投保旅平險，無論目的多麽的安全，但旅行中的風險總是無法預測，更要在出國前選擇並購買合適的旅平險，更保障你在異國他鄉的安全！

全球頂尖的旅平險專家_安達產險服務網路遍及全球54個國家及地區，提供專業的旅平險及不便險保障，除了基本的醫療費用、行李損失及班機延誤等常見的旅行意外，重點加碼提供國人熱門旅遊目的地：日本、韓國海外突發疾病保障升級至150%，還涵蓋流感併發重症、新型A型流感等法定傳染疾病，即使遭遇突如其來的健康問題，也提供24小時海外急難援助服務諮詢專線、安排緊急醫療轉送等服務(註)。

註: 本服務係安達產險無償提供的服務，非保險契約之權利義務，若因故致有修改，安達產險得於必要時修改或終止服務內容，並將訊息刊登於安達產險網站，不另以行書面通知。

圖／安達產險 提供
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今年端午就從安心出發，把旅途交給自己，把風險交給專業！

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