三峽車禍釀3死！議員籲強化、檢討 周三會勘事故現場

新北三峽車禍造成3死12人傷，事發至今滿一周，肇因尚待釐清。新北市議員江怡臻今在議會質詢時要求市府各局處持續協助受害者家屬及社區民眾，本周三下午會勘將邀集各單位，針對行人穿越空間與減速設施進行檢討與強化。

江怡臻表示，預計於本周三下午會勘，將邀集市府交通局、警察局等單位，針對行人穿越空間與減速設施進行檢討與強化。她提到，交通部有意研議高齡駕駛強制加裝先進駕駛輔助系統（ADAS），未來若中央政策拍板，地方政府應研議補助對策。

新北市交通局副局長金肇安回應，交通局態度支持此政策方向，但仍須視中央規畫與全國性制度推動狀況再做因應，將配合研議可行的補助方案。

新北市法制局長蔡庭榕表示，法制局已與犯罪被害人保護協會合作，於5月22日完成對肇事者申請假扣押，家屬免負擔擔保金。蔡庭榕指出，依「犯罪被害人權益保障法」第25條，相關擔保由犯保協會出具保證書替代。他強調，市府將持續提供法律協助，後續也會與協會保持聯繫，陪伴家屬面對司法程序。

新北市警察局長廖訓誠說，目前肇事者仍在加護病房，尚未脫離昏迷狀態，待主治醫師評估其意識清楚後，檢方才能依法進行筆錄與偵辦。他表示，案件仍待釐清犯罪事實，才能正式送辦與追訴。

針對受害者與社區心理支持，江怡臻要求衛生局、教育局及社會局聯手投入。衛生局長陳潤秋表示，將針對個案家庭安排專責心理人員協助，並配合社區心衛中心進行現場宣導與資源說明。另透過社工系統提供第一線支持，民眾若有需求也可透過「1925安心專線」尋求幫助。