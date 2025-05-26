青年團談WHA參訪 聚焦國際組織、與中國無交流

中央社／ 台北26日電

台灣醫藥衛生青年聯盟分享WHA參訪，這次台灣與中國青年團僅限於路上偶遇，無實質交流，副理事長謝佳珩說明，交流重點對象為國際組織，盼促成台灣青年加入，未來成為幹部。

第78屆世界衛生大會（WHA）5月19日至27日在瑞士日內瓦舉行。

台灣醫藥衛生青年聯盟今天舉行WHA參訪分享記者會，理事長李瀚恩說，這次在日內瓦現場辦理全球衛生外交高峰論壇，吸引百餘名來自全球多國的代表、官員領袖參與。

李瀚恩表示，不僅在高峰會與各國青年共同探討非傳染性疾病的預防等全球衛生議題，並分享白皮書成果，展現台灣青年在醫藥衛生領域的專業與行動力，盼透過全球衛生的實際參與，與各方夥伴攜手努力，為社會做出貢獻，讓世界看見台灣。

多家媒體關注台灣青年團是否與中國有實質互動，就讀台灣大學流行病學與預防醫學研究所的江翊潔說，在日內瓦時接收到消息，中國派出182人參加WHA，雖未感受到實際威脅或明顯緊張氣氛，但基於安全考量，未進一步展開對話，僅在路上偶遇，沒有與中國進行交流。

媒體詢問未規劃兩岸WHA青年團交流的原因，謝佳珩表示，青年團赴日內瓦主要聚焦在與國際組織的連結，探討未來合作與交換的可能性，期望未來能夠協助更多台灣青年進入這些國際平台，甚至擔任組織內的幹部角色，進一步提升台灣學生在國際上的能見度與影響力。

除了場外的抗議行動，青年團關注實際參與國際組織的會議與運作，甚至擔任重要幹部，江翊潔認為，這是台灣青年不可或缺的能量。部分團隊成員表達希望投身國際組織意願，展現台灣青年國際參與力，讓世界看見台灣醫衛議題努力與貢獻，進一步強化台灣國際能見度與地位。

對江翊潔而言，這次參訪印象最深刻的是，20日通過「大流行病協定」，以因應未來疫情危機。她說，這項協定是以世界衛生組織會員為主，即便是對全球衛生貢獻頗多的台灣，依然被排除在資源與資料共享機制之外，盼成為青年力量能在公共事務中發揮影響力。

青年 WHA

延伸閱讀

美國退出WHO 賴總統：台灣不會放棄加入

WHA談缺藥對策 食藥署長姜至剛：建立區域供應鏈是趨勢

台灣未獲邀請參加WHA 俞大㵢：不該讓政治凌駕專業

靠醫衛專業挺進WHA 邱泰源：健保與AI醫療讓全世界看見

相關新聞

跟騷法上路3年！強制治療僅3件 保護令禁止監視最多

跟蹤騷擾防制法施行將滿三年，司法院昨指出，法院核發保護令可命相對人治療，但因不清楚病情及治療內容，僅核發三件；另因聲請人...

跟騷案近3年受理逾8千件 通訊騷擾居首

跟蹤騷擾防制法上路近三年，警政署統計至上月受理跟騷案八四八八件，行為態樣以「通訊騷擾」最多。法務部表示，跟騷案起訴率未明...

郭再添入監前落跑 司法院扯不知是議員身分挨轟

屏東縣議員郭再添入監前落跑，司法院副秘書長王梅英昨在立法院答詢，指最高法院未通知屏東地檢署啟動防逃，因在卷宗未明顯呈現被...

三峽車禍釀3死！議員籲強化、檢討 周三會勘事故現場

新北三峽車禍造成3死12人傷，事發至今滿一周，肇因尚待釐清。新北市議員江怡臻今在議會質詢時要求市府各局處持續協助受害者家...

藍白立委均缺席 國安會預算1600萬全解凍

立法院司委會今天下午處理「114年度國家安全會議」預算解凍案共3案，分別為業務費凍結30%、諮詢研究業務與業務費共1600萬元。由於藍白立委均缺席、在場立委無異議的情況下，會議主席、民進黨籍司委會召委莊瑞雄裁示「准予動支」，因此國安會預算全解凍。...

三峽車禍通學安全引關切！7月啟動科技執法 校園接送區3個月內總體檢

新北三峽車禍釀成3死12傷悲劇，昨為事故頭七，新北市議員卓冠廷於議會質詢時關切肇事原因釐清進度與校園周邊交通安全，並指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。