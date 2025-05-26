三峽車禍通學安全引關切！7月啟動科技執法 校園接送區3個月內總體檢

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聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員卓冠廷質詢時關切肇事原因釐清進度與校園周邊交通安全，指禁止車輛進入時段仍有車輛通行、人行道安全等問題。記者張策／攝影
新北市議員卓冠廷質詢時關切肇事原因釐清進度與校園周邊交通安全，指禁止車輛進入時段仍有車輛通行、人行道安全等問題。記者張策／攝影

新北三峽車禍釀成3死12傷悲劇，昨為事故頭七，新北市議員卓冠廷於議會質詢時關切肇事原因釐清進度與校園周邊交通安全，並指出禁止車輛進入時段仍有車輛通行、人行道安全等問題。新北市警察局回應，5月20日已會勘評估設置科技執法設備，預計7月底前完工。

卓冠廷指出，肇事者仍傷重在加護病房，目前仍未製作筆錄，外界關注案件調查進度，網路上卻出現冒用家屬名義發言的不實訊息，造成混亂。警察局長廖訓誠表示，目前亞東醫院回應肇事者仍在亞東醫院加護病房，會儘早釐清何時可進行筆錄，給社會一個交代。

針對事故地點三峽區學城路與國城街口的通學安全，卓冠廷指出，儘管市府公告時段禁止車輛通行，現場仍未落實封閉，學生上下學風險依然存在，並要求儘速設置減速平台與防護欄杆。他也提醒，全市341所學校應全面盤點通學環境。

廖訓誠表示，針對事故地點將推動科技執法，已安排5月29日進行現場會勘，下午將邀廠商與會，最快7月底前可完成設置。針對肇事者偵訊進度，他重申，警方尊重醫院專業，調查仍在蒐證中，將依醫院評估狀況辦理。

工務局長馮兆麟則說明，目前考量到車道寬度受限，若設置實體人行道恐壓縮車道空間，將與交通局研議後再確認，預計一週內可確認人行道可行性與設計方案。

教育局長張明文表示，針對全市341所學校的接送動線與通學安全問題，允諾3個月內完成家長接送區總體檢，針對有缺失或安全疑慮者將協調相關單位加速改善，確保學生上下學安全。

人行道

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