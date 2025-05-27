輝達開啟北投士林房地產黃金20年？「華威豐耘」北士科8~10分鐘、高CP值受矚目

撰文／ 黎詩彥

輝達台灣總部確定落腳北士科，引發外界高度關注，也為周邊房地產帶來巨大效益。輝達之於北士科，如同台積電之於高雄楠梓、艾司摩爾之於新北林口，可望為當地創造新一波榮景，連帶車程約8~10分鐘內的住宅，也受到輝達台灣總部落腳於北士科所帶來效應，漸漸成為首購、換屋族的潛力焦點 。

圖／海樺廣告股份有限公司 提供
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輝達台灣總部拍板定案，彷彿為台北房市投下一顆震撼彈！專家指出，當輝達插旗北士科的消息出來後，北士科重劃區內的建案直接受惠，有甚至開價將挑戰150萬/坪的指標個案，市場甚至傳出建商「封盤」不報價的情形，可見業界看好北士科將迎來黃金20年，未來房價高度可期。

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不僅北士科重劃區躍升為熱搜區域，這波外溢效應也擴及天母、石牌、奇岩、北投等地，根據台灣房屋集團趨勢中心統計，2024年天母預售均價約為134.8 萬元，主推大坪數豪宅，而石牌、奇岩、北投地區，預售成交價多筆也落在約95-110萬左右，房價基期已相當高。而復興崗位於捷運北投下一站，交通方便，機能齊全，已有多筆預售屋成交價來到8字頭，成為科技人才「開車約8~10分鐘，房價省不少」的置產首選。

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位於北投區中央北路二段的「華威豐耘」，距離捷運復興崗約550公尺，徒步約5~7分鐘，到北士科園區車程約8~10分鐘，2-3房格局，提供小家庭剛剛好的空間。符合現代人住居方式的規劃，吸引不少在關渡科學園區、北士科園區工作的科技菁英置產，也受到振興、榮總、陽明醫護人員、金融業者和自營商青睞。近期還有高資產購屋客帶孫子來賞屋，希望能讓孫子就近讀私立薇閣雙語小學，從小接受優質國際教育，並及早為下一代置產， 搶搭北士科增值列車。

業者表示，相比北士科重劃區內，「華威豐耘」不只房價相對親民，CP值高，且有捷運紅線加持，串連台北車站、信義商圈快速便捷，附近還有北投商圈，提供完善的生活機能配套。零店面純住宅大樓，環境單純宜居，高樓層還有機會欣賞到關渡平原或陽明山美景，可謂「出則繁華擁簇，入則自然清幽」，是台北市十分難得的居住條件。有資產配置考量、重視生活品質的族群，不妨多多參考！

【華威豐耘】
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