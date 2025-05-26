第三屆永慶誠實徵文比賽 新北市投稿最踴躍 新北市149所學校參與、超過3000名學生投稿 報名件數全台之冠

圖／永慶慈善基金會 提供

埋下誠實的種子~第三屆「永慶誠實徵文比賽」成果豐碩，吸引超過 1 萬名學生參與投稿，其中新北市投稿量 3,068 件，穩居全國之冠！「新北市區賽頒獎典禮」於 5/25 舉行，吸引近 300 位學生與家長共同參與。新北市副市長劉和然、新北市政府教育局專門委員何茂田、新北市政府教育局特殊教育科科長曹孝元、永慶慈善基金會董事長趙怡、永慶房屋副總經理黃俊傑及聯合線上融媒體事業部副總經理楊堤雅出席頒獎典禮鼓勵得獎學生。

誠實精神在新北綻放 徵文投稿數量蟬聯全國之冠！

新北市近年來積極推動「品格教育」 和「閱讀寫作」，成果卓著。在教育部「品德教育特色學校」的評選中，連續四年獲選學校數量穩居全國第一。透過積極推動「公益閱讀寫作班」、首創「品格教育聯絡簿」等多項政策，有效提升學生寫作能力，更在此次永慶誠實徵文比賽展現耀眼成果。統計「永慶誠實徵文比賽」連續3年的投稿量，新北市都是全國之冠，今年更有3,068件作品投稿，徵件量較去年成長53.6%！其中，海山高級中學國中部投稿件數更突破 1,000 件，成為全台投稿最多的學校，顯示新北市學生對誠實價值的積極投入與豐富見解。

圖／永慶慈善基金會 提供

新北市副市長劉和然致詞時指出，每個學生都代表一顆誠實的種子，而誠實是需要經過很多的灌溉跟培養，才會長成大樹，而這每棵大樹都各有特色。新北市政府重視學生的品德教育與適性發展，感謝永慶慈善基金會舉辦誠實徵文比賽，給學生們一個滋養的養分，用寫作的方式，這不僅是文字呈現能力，背後更代表學生的創造性思考，劉和然副市長也鼓勵學生持續做兩件事，第一是持續的大量閱讀，有助於未來寫作進步，第二是閱讀過後的觀察與思考，學會跳脫框架、批判性思考，往茁壯成大樹之路前進。

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，新北市的徵件表現連年獨占鰲頭，可見新北市的優良風氣於一斑，十分重視誠實品格教育。而永慶舉辦徵文比賽的目的，正是希望學生們透過寫作，訓練文字寫作技巧，同時反思誠實的意義與價值，並建立正確的道德感及價值觀，將誠實的好品格實踐在日常生活中，未來即使面對挑戰，也能做一位誠實正直的社會公民。

圖／永慶慈善基金會 提供

參與人數再創新高 各組冠軍寫下誠實省思

新北市區賽共有149所學校參與，其中海山高級中學國中部、新埔國民小學、私立辭修高級中學對誠實品格教育積極響應，報名最踴躍，各獲贈3萬元的「誠實教育推廣獎學金」，辭修中學不僅連3年投稿件數超過300件，且年年皆是新北市參與度前3名的學校！值得一提的是，而 新埔國民小學雖僅參賽第二年，累計投稿數已突破 1,000 件，並贏得本屆最多獎項，成為新北市獲獎最多的學校，因此再獲 10 萬元「誠實教育績優獎學金」

在本次誠實徵文比賽中，各組優勝者皆展現了對誠實的深刻見解。國小中年級組第一名昌平國小魏以安善用譬喻法寫道「假如謊言是迷航的船隻，那誠實就是燈塔，指引回到安全的港灣」，國小高年組冠軍南勢國小莊宥翔則寫道「無論勝負，誠實才是最重要的堅持」，國中組第一名格致中學楊承叡認為「誠實與負責，或許不是光鮮亮麗的成就，卻是人格最閃耀的勛章」。

永慶房屋副總經理黃俊傑表示，「誠實」不僅是永慶房屋的企業理念，更是每一位永慶人服務客戶、立足社會的基石。所以，永慶房屋贊助「埋下誠實的種子」徵文比賽。想透過寫作讓同學們反思什麼是誠實？誠實到底有多重要？而從學生的作品當中，也看出學生們對誠實的深刻思考。

圖／永慶慈善基金會 提供

鼓勵學生書寫自身故事 讓誠實成為生活習慣

閱卷總評老師徐正芬表示，誠實的故事，不是引用放羊的孩子故事就能獲取高分，與其堆砌名言的背誦抄寫，不如舉例說明自己領略的生活、感發故事，就如同114學年度大學學測國文寫作測驗，情意題的題目：寫出自己心中，關於「52赫茲鯨魚」的故事，高音頻的鯨魚成為獨特的存在，而寫作者生活的想法、心中的故事，正是寫作的核心重點，也期許大家更勇敢的書寫，並養成習慣。

承辦永慶誠實徵文比賽的聯合報系，聯合線上融媒體事業部副總經理楊堤雅表示，今年投稿總數衝破一萬件，相較去年大幅成長，尤其新北市，直接衝破三千件，占了相當大的比例。不僅代表我們的徵文活動，受到更多家長和學生的肯定，更展現新北市的家長和學生們，對於這項議題的強烈認同與支持。

扎根誠實品格教育 為社會注入正向能量

永慶慈善基金會長期致力於推廣誠實價值，以「誠實」為題，廣邀學子書寫心得，深化品格教育的實踐，為台灣教育貢獻心力。未來將持續善盡企業社會責任，積極推動誠實品格教育，讓誠實的精神深植人心。「埋下誠實的種子—第三屆永慶誠實徵文比賽」也將陸續在各地舉行頒獎典禮，包括 6 月 7 日台南市區賽、6 月 15 日高雄市區賽、6 月 28 日台中市區賽，共同見證誠實精神的傳承。

「埋下誠實的種子~第三屆永慶誠實徵文比賽」得獎名單：https://event.udn.com/yccontest2025/winnerslist/#winner