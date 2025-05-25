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聯合報一周大事 5/18~5/24
國內
19日：78歲余姓老翁駕車行經新北市三峽區北大國小旁，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，造成3死12傷。
19日：黃仁勳公布輝達台灣新總部地點落腳台北市北士科，另提到將攜手台積電、鴻海及國科會，打造台灣第一台大型ＡＩ超級電腦。
23日：中選會委員會決議反廢死公投非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票，至於核三重啟公投則定於8月23日投票。
國外
18日：羅馬天主教教宗良十四世在聖伯多祿廣場主持就職彌撒，呼籲人類停止剝削大自然資源及邊緣化窮人，以此展開他的教宗任期並奠定基調。
22日：美國國土安全部表示，川普政府已撤銷哈佛大學招收外籍生的能力，且「立即生效」，代表哈佛不再能招收國際學生，現有外籍生須轉學。
23日：美國總統川普揚言對歐洲聯盟（EU）進口至美國的商品課徵50%關稅，6月1日起實施。
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