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駐斐濟代表投書 駁斥大陸錯誤詮釋聯大2758決議

中央社／ 台北24日電

斐濟代表周進發投書斐濟媒體，嚴正駁斥中國聲稱聯合國大會第2758號決議確認台灣為中華人民共和國一部分的錯誤言論，強調該決議僅處理「中國在聯合國之代表權」問題，並未涉及台灣的主權地位。

斐濟時報（Fiji Times）今天刊出中華民國（台灣）駐斐濟代表周進發的投書。周進發指出，聯合國大會2758號決議於1971年通過，目的在於將中國在聯合國的代表席次由中華民國轉交予中華人民共和國。該決議並未提及台灣，更未授權中華人民共和國代表或治理台灣人民，因此主張該決議等同承認台灣屬中國一部分的說法，與事實不符、也違背國際法理。

周進發強調，中華民國（台灣）是一個擁有2300萬人民的民主社會，擁有獨立的主權、政府、軍隊及國際夥伴關係，自1949年以來從未受中華人民共和國統治。將台灣定位為「中國一省」，不僅是對歷史與現實的扭曲，更是對台灣人民的否定。

周進發特別列舉台灣與斐濟在發展合作上的具體成果：包括台灣技術團多年來協助推動斐濟農業發展，在Caboni水產養殖中心引進先進蝦類與魚類養殖技術，提升當地糧食安全與農村生計。

其中在醫療領域方面，馬偕紀念醫院的義診團隊定期在楠迪（Nadi）等地為當地居民提供免費醫療服務，受益人數眾多。此外，台灣並與斐濟衛生部及美國國際開發總署（USAID）合作，成功建立 Sova niBula全國數位健康平台，推動斐濟醫療系統現代化。

周進發說，這些成果展現的並非一個「省分」的作為，而是一個誠懇、可信賴發展夥伴的具體貢獻。抹煞台灣的主體性，不僅違背事實，也無視台灣對太平洋地區穩定與發展的積極貢獻。

周進發最後呼籲，國際社會應以事實為基礎，審慎看待涉及台灣的議題。聯合國2758號決議從未將台灣劃歸中國，也未否定台灣在全球社會中應有的地位與角色。

駐斐濟代表處表示，這份投書刊登後，引起斐濟政界與學界人士關注，有助於澄清認知錯誤，並加深對台灣作為國際社會負責任成員的理解。

聯合國 斐濟 2758號決議

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