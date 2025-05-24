衛福部觀察美退WHO有衝擊 賴清德裁示行動團明年續努力
我國已經連續9年沒有受邀參加世界衛生大會，衛福部長邱泰源16日率代表團赴瑞士日內瓦，在當地召開國際記者會也遞交抗議函，抗議世界衛生組織及中國罔顧我國人民健康權。衛福部次長、代表團發言人呂建德指出，感受到世衛組織受到美國退出影響，但賴清德總統裁示未來「世衛行動團」仍會持續努力向世界發聲。
第78屆世界衛生大會在5月19日至5月27日於日內瓦召開，我國雖未受邀參加仍組成行動團，在透過與友我國家進行雙邊會談以及辦理專業論壇等方式，在全球衛生場合表達台灣參與、WHO 及全球衛生事務的訴求，也展現醫衛實力。論壇主題包括醫療轉型與人工智慧，也分享我國的健保AI應用。
衛福部資訊處長李建璋說，智慧醫療部分著重兩面向，一個是在倫理框架下落地，一個是電子病歷互通上，我國在亞洲中最完整，也在國際間留下深刻印象。
邱泰源以日內瓦萬國宮廣場中「斷腿三腳椅」雕塑譬喻，我國沒有參與就像就像椅子缺一隻腳，自己跟呂建德實地在公園做出支撐動作，象徵補平醫療防疫網的決心。友邦貝里斯衛長Kevin Bernard也在WHA大會發言時，強調台灣是完備三腳椅缺憾的第四隻腳。
邱泰源表示，今年共有27個友邦及理念相近國家大會為我執言，數量創下新高，更有友邦協助提案「邀請台灣以觀察員身分參與 WHA」，吐瓦魯、史瓦帝尼、貝里斯、聖文森及格瑞那丁4國為我國辯論，感謝海內外各界人士及國際醫衛團體等，以各種具體行動表達對台灣堅定不移的支持。
另外，美國今年宣布退出世界衛生組織，今年世界衛生大會已經沒有派代表團參加。邱泰源說，美國仍有駐日內瓦代表團參與，然有持續關注。呂建德說，確實有感受到世界衛生組織因為美國退出，在財源、內部組織等面向有受到影響，我國會密切觀察。賴清德總統已經裁示，未來仍會持續有世衛行動團，持續努力向國際發聲，展現我國醫衛實力。
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