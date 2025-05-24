衛福部觀察美退WHO有衝擊 賴清德裁示行動團明年續努力

我國已經連續9年沒有受邀參加世界衛生大會，衛福部長邱泰源16日率代表團赴瑞士日內瓦，在當地召開國際記者會也遞交抗議函，抗議世界衛生組織及中國罔顧我國人民健康權。衛福部次長、代表團發言人呂建德指出，感受到世衛組織受到美國退出影響，但賴清德總統裁示未來「世衛行動團」仍會持續努力向世界發聲。

第78屆世界衛生大會在5月19日至5月27日於日內瓦召開，我國雖未受邀參加仍組成行動團，在透過與友我國家進行雙邊會談以及辦理專業論壇等方式，在全球衛生場合表達台灣參與、WHO 及全球衛生事務的訴求，也展現醫衛實力。論壇主題包括醫療轉型與人工智慧，也分享我國的健保AI應用。

衛福部資訊處長李建璋說，智慧醫療部分著重兩面向，一個是在倫理框架下落地，一個是電子病歷互通上，我國在亞洲中最完整，也在國際間留下深刻印象。

邱泰源以日內瓦萬國宮廣場中「斷腿三腳椅」雕塑譬喻，我國沒有參與就像就像椅子缺一隻腳，自己跟呂建德實地在公園做出支撐動作，象徵補平醫療防疫網的決心。友邦貝里斯衛長Kevin Bernard也在WHA大會發言時，強調台灣是完備三腳椅缺憾的第四隻腳。

邱泰源表示，今年共有27個友邦及理念相近國家大會為我執言，數量創下新高，更有友邦協助提案「邀請台灣以觀察員身分參與 WHA」，吐瓦魯、史瓦帝尼、貝里斯、聖文森及格瑞那丁4國為我國辯論，感謝海內外各界人士及國際醫衛團體等，以各種具體行動表達對台灣堅定不移的支持。