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國家兒童未來館2030年完工 邀請兒童參與設計

中央社／ 台北24日電

國家兒童未來館預定2030年完工，正式開館前，文化部先成立願景館，邀請兒童一起加入想像、參與設計。文化部長李遠指出，有時期待跟過程比結果重要，希望兒童能透過參與設計，留下美好回憶。

國家兒童未來館預定地位於新北市新板特區，預計2030年完工，而在正式開館前，文化部先成立願景館並舉行相關展覽。行政院長卓榮泰、李遠、新北市長侯友宜、立法委員蘇巧慧、張雅琳、張宏陸、葉元之，以及多名在地議員今天皆出席願景館開幕典禮。

國家兒童未來館競圖徵選，是由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所結合日本伊東豊雄建築師事務所合作提案獲選。文化部說，願景館將作為國家兒童未來館開館前與兒童、社會持續溝通的場域，將帶領大家探索兒未館的建築秘密，並邀請大家一起參與「秘密基地」的規劃與設計，鼓勵孩子認識伊東豊雄的設計，並一起加入想像、參與設計。

李遠致詞時指出，先成立願景館，是因為國家兒童未來館明年動工後也還要再蓋5年，屆時兒童全部長大了，而未來又一直來，實在沒辦法想像要等那麼久，因此才向卓榮泰提出先成立願景館，讓現在的兒童就能參與設計，且伊東豐雄也表態，很樂意為了兒童的需求做調整。

李遠說，現在的孩子可以參與設計，等國家兒童未來館真的落成時，將是參與者非常快樂的事情，這小小的空間，可以帶來非常多夢想與期待，「人生到了一個年紀的時候，會覺得期待跟過程比結果重要」。

他也表示，願景館雖然如同台灣一般很小，但期待兒童的未來，也就是期待台灣的未來，政府將用全部的力量去為兒童打造未來。

卓榮泰致詞時也說，願景館小一點沒關係，未來願景大一點就好，政府施政目標本來就是以人為本，全力推動國家兒童未來館，代表國家對於兒童主體性，公共參與往上一層樓，這也符合總統賴清德揭示的健康台灣、均衡台灣願景。

侯友宜致詞時表示，國家兒童未來館在新北市，市民與有榮焉，新北市府會協助中央將政策做得更到位，也帶動地方繁榮，希望明年順利開工動土。

長期關注此案的在地立委張宏陸則說，國家兒童未來館預定地一度要被用作百貨公司或是住宅，但他堅持這是雙北最後一塊在市中心最好的土地，應該要讓民眾享用，今天能看到「火車要開了」，內心十分感動，也謝謝卓榮泰、蘇巧慧、張雅琳，以及新北市政府的鼎力相助。

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