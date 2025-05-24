他驚Lady Gaga演唱會1髮型神似蔡英文！本尊現身回應了

樂壇天后Lady Gaga近期在新加坡舉行巡迴演唱會，吸引各國粉絲前往追星。對此，一名網友發現，Lady Gaga演唱會中的某套造型，髮型神似前總統蔡英文。貼文一出後，竟釣出本人回覆！

這名網友在社群平台「Threads」PO出Lady Gaga演唱會的畫面，其中一套服裝讓他有感而發，寫下「今天的 Gaga是蔡英文的造型」。對此，蔡英文也海巡到這篇貼文，留言回覆「我才剛從歐洲回來，不可能會是我」。

貼文一出後，不少網友都表示「Wow你被蔡英文海巡到了」、「我來朝聖的」、「可以被小英總統海巡到」、「這篇要爆了！居然釣到小英總統回覆，超級無敵羨慕」、「這篇必須置頂+裱框，居然小英來了！」、「恭喜版主解鎖成就」、「你成功邀來小英媽媽了」。