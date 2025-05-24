卓榮泰：同婚合法滿6年 續推更有愛多元社會

同婚專法通過滿6年，行政院長卓榮泰今天表示，這是一項令人驕傲的重大人權成就，也謝謝在推動性別平權道路上，每一位勇敢發聲的人，以及當時的行政院長蘇貞昌與民進黨立院黨團共同合作，政府會續推更有愛的多元社會。

立法院會2019年5月三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，規定相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記。

同婚專法通過滿6年，卓榮泰今天在臉書指出，2019年5月24日是台灣同婚合法的日子，從那天起，台灣成為亞洲第一個同志可以結婚的國家，完成了一項令人驕傲的重大人權成就。

卓榮泰說，謝謝在推動性別平權道路上，每一位勇敢發聲的人，也謝謝蘇貞昌當時率領的行政團隊與民進黨團共同合作，承載住許多人的希望，與台灣社會一起邁進一大步，政府會持續推動一個更有愛、更友善、更平權的多元社會，也盼眾人一起攜手努力。

蘇貞昌卸任後出版新書「護國四年」時，也曾回憶推動同婚專法的過往。他當時指出，推動專法時，執政團隊才剛面臨2018年同婚公投的慘敗，但他沒有退縮，努力說服每個按下表決器的立委，歷史往往都要在這種前景不明、資料不全的情況下，勇敢一次，才能邁過去。