INMA全球媒體獎 聯合報系奪大獎

國際新聞媒體協會（INMA，The International News Media Association）公布二○二五年「全球媒體獎（The Global Media Awards）」各類別得獎媒體。聯合報系以「精明策略應對艱困時期：數據與人工智慧如何協助媒體重奪廣告收益」，入圍「最佳廣告銷售增長創意」類，並獲大會頒發全球第一。

聯合報系今年是連續第二年，在全球兩大新聞媒體機構INMA及WAN-IFRA，都獲得世界第一。其中在世界新聞媒體協會（WAN-IFRA）舉辦的二○二五世界數位媒體大賽中，聯合報系榮獲「最佳ＡＩ營收策略應用」全球金獎。

INMA自一九三七年起，舉辦全球性的新聞獎，今年共收到來自全球四十九個國家、二八六家媒體、合計八三九件參賽作品。

聯合報系總計入圍三項，分別是「aiAssist：智慧策展─新聞室ＡＩ應用服務，凝聚新聞價值核心」入圍「最佳訂閱增長倡議」、「最佳ＡＩ生產應用」兩類。「精明策略應對艱困時期：數據與人工智慧如何協助媒體重奪廣告收益」入圍「最佳廣告銷售增長創意」類，並獲全球第一。

聯合報系以數據驅動內容策略的核心系統Curate X，自二○二一年啟動以來，即以「主題共識地圖」為架構，結合訂閱、完讀、互動、交叉瀏覽等多源行為資料，建立出一套能被新聞室日常運作接受的決策輔助模型。並逐步將aiAssist應用拓展到包含行銷、商業內容、影音、產品開發等單位，都能使用同一套共識分類與指標定義，討論內容效益與目標達成。這讓「內容」不再只是編採部門的責任，而成為整體經營共識的一部分。

聯合報數位版已連續四年參加全球兩大媒體協會組織（INMA及WAN-IFRA）並締造台灣紀錄。去年聯合報系以「破解密碼：數據驅動策展計畫如何重塑訂閱成長」獲得WAN-IFRA亞洲及世界冠軍，同一作品也獲得INMA世界第一。