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國家兒童未來館國際論壇 李遠：給孩子一個未來

中央社／ 台北23日電

推動台灣首座國家兒童未來館設立，兒童未來館願景館將在24日啟用，文化部長李遠今天出席2025國際兒童博物館交流論壇時表示，政府要給孩子未來，兒童更應是未來館的創造者。

李遠今天親自出席論壇閉幕式表示，國家兒童未來館願景館設於新北板橋未來館預定地，將原本的停車場改造為兼具綠地與開放性的夢想基地，讓兒童能直接參與未來館建設的第一步，「重視兒童的國家，一定會給孩子一個未來；也會給未來的孩子一個可以玩的神秘基地。」

李遠強調，兒童不應只是博物館的參觀者，更應是創造者，從概念、設計到參與實踐都不可或缺。

李遠表示，希望兒童們在願景館「種下的想法與樹苗」，最終能真正融入建築實體，「未來有一天，當孩子長大走過這棟館舍，能認出這是他們曾經參與打造的地方，這才是真正屬於他們的空間。」

文化部也舉辦「想像國家兒童未來館：2025國際兒童博物館交流論壇」，邀請來自日本、法國、荷蘭、美國等國際具代表性的兒童博物館專家，以及國內教育、科技與藝術界行動者齊聚一堂，展開跨領域對話。

日本東京玩具美術館部長石井今日子分享，日本東京玩具美術館由一所廢校改建而成，透過結合藝術與400位專業玩具學藝員，成功打造了橫跨世代的遊戲空間。

法國科學工業城展覽總監拉斐爾．夏奈（RaphaëlChanay）指出，展館可以針對不同年齡層去設計，創造「適齡」而且「具自主性」的參與體驗。

美國國家兒童博物館顧問潔西卡‧哈維（JessicaHarvey）則強調，「玩耍」應視為學習的重要途徑，透過精心設計的探索環境，可促進兒童在認知與社交情緒的成長。

這次論壇聚焦於「遊戲探索」、「多元共融」、「永續價值」、「想像創造」、「兒童權利」及「未來素養」六大主題，將「遊戲」、「玩樂」與「兒童視角」等以往鮮少納入博物館討論的元素納入對話核心。

論壇期間舉行多場圓桌討論，專家們一致認為未來館規劃已展現對使用者與核心價值的深刻理解。但也提醒，未來不只是科技進步的結果，更關鍵的是人類思想與價值的轉變。建議應設計富有挑戰性與衝突意象的空間，引導兒童理解世界多元觀點，並學會尊重差異，這將是未來館不可忽視的重要使命。

李遠 博物館

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