「啡來不可」2025南投巧克力咖啡節30日登場

備受矚目與期待的2025南投巧克力咖啡節，5月30日到6月8日將在南投埔里福興溫泉園區盛大登場，打造6公頃展區、15大主題特區，集結南投在地精品級與獲獎咖啡、榮獲國際殊榮的巧克力品牌、伴手禮品牌、在地美食攤商等，超過百家業者，還有人氣IP「貓貓蟲咖波」，南投縣長許淑華熱情邀請大家，從端午連假開始，來南投，吃巧克力、喝咖啡，品味最美好的夏日風情。

南投縣長許淑華與活動代言人高曼容邀請大家，來南投，吃巧克力、喝咖啡。 圖／南投縣政府 提供

邁入第五屆的南投巧克力咖啡節，今年以「啡來不可 SO 觸」為主題，展區將以「學園」風格打造，設置有玻璃屋品牌街區、南投咖啡館、國際咖啡館、在地特產館、戶外風格區等展售區，並同步展出占地1.7公頃的繽紛彩色花海與貓貓蟲咖波主題燈組，周邊還有家政體驗教室、味蕾實驗展覽室、互動體驗裝置區、狗狗咖心奔跑區等，大人小孩都能在逛展過程中學習咖啡與巧克力文化，打造寓教於樂的展覽風貌。

南投巧克力咖啡節1.7公頃的繽紛彩色花海。 圖／南投縣政府 提供

參展品牌包括「92向陽高山咖啡」、「山豬衝吧X日月星舞」、森悅、馨晴、禾荳與光現咖啡、 Feeling18 巧克力工房、Cona’s 妮娜巧克力、月鹿小徑與香草騎士等，伴手禮則有海邊走走、大黑松小倆口、維格餅家等，還有貓貓蟲咖波旗下「奶泡貓」商品館首次進駐，消費每滿668元可獲一次扭蛋抽獎機會，總獎項超過150萬元，於品味南投館消費滿額可加碼兌換DIY體驗或加購福袋。

四場千人規模的體驗主題活動，包含西西里咖啡DIY、花朵風格咖啡席、咖啡渣永續手作體驗、手沖職人教學等，參加民眾可獲得品牌聯名野餐包，內容包含冠軍巧克力、巨大可頌與經典糕餅，即日起於官網限量報名。三場主題晚會則在5月30日、31日與6月7日接力展開，卡司陣容堅強，包括戴愛玲、曾心梅與阿蘭AC等實力唱將輪番登場，壓軸展演則是人氣IP「貓貓蟲咖波」聯名的無人機群飛與煙火秀。

南投巧克力咖啡節晚會壓軸精采無人機群、煙火秀。 圖／南投縣政府 提供

活動呼應永續理念，展場設有環保餐具租借站並推出貓貓蟲咖波聯名可重複使用的超萌試飲杯，民眾也可搭乘遊園車輕鬆暢遊展區、花海及親子共融公園，還可同時參加 LINE 數位集章活動，完成展區與指定南投景點集章並搭配展場、境內消費滿額與住宿憑證，即可兌換貓貓蟲咖波聯名好禮或紀念幣，此外還可享集章店家加碼優惠。更多資訊與報名詳情請上活動官網查詢

巧咖節推出每日限量的「貓貓蟲咖波」聯名試飲杯。 圖／南投縣政府 提供

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