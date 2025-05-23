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卓榮泰：拚觀光要有好的交通建設 將推新勞工政策

中央社／ 台北23日電
行政院長卓榮泰今出席第19屆台北國際觀光博覽會。記者甘芝萁／攝影
行政院長卓榮泰今出席第19屆台北國際觀光博覽會。記者甘芝萁／攝影

行政院長卓榮泰表示，若要發展觀光、吸引國際旅客來台，必須要有好的交通建設，他還提到，為讓人力更充裕，將推出新的勞工政策，除了在地勞工優先適用外，還將引進更多移工。

台北國際觀光博覽會TTE今天起至26日在台北世貿舉行，今年規模再創新高，參展廠商較去年成長近40%、達350家，卓榮泰出席開幕典禮致詞時表示，參加這場活動，讓沒有時間出國的他，「有種偽出國的奢侈，看到馬來西亞、泰國表演， 就像真的去到國外。」

卓榮泰表示，近來國家發展遭受到很大衝擊，主要是因為美國關稅貿易新制，他提到，如果只有人的來往是不用課稅，因此推展雙重觀光是未來國家重要政策，總統已指示新的一年度編列預算時，必須把擴大內需、擴大觀光列為國家發展重要方向。

對於發展觀光，卓榮泰認為，國內交通建設必須提升效率，他認為，有好的交通建設，才能吸引國外旅客來台。

卓榮泰指出，為了能有充裕的人力，將推出新的勞工政策，除了在地勞工優先適用，為滿足產業需要，還將引進更多移工。

卓榮泰表示，未來不僅將優化進出關手續，還將結合大型國際會展、演唱會、重要重要國際賽事，推出套裝旅遊行程。

為吸引國際觀光客來台，卓榮泰指出，將透過多元補助方案，降低國際旅客來台旅遊門檻，並藉由語言與國際禮儀培訓，打造友善國度形象，以平衡現階段台灣觀光出境多、入境少的情況。

台北國際觀光博覽會為上半年全台最大旅展，除了旅行社、航空公司、飯店外，還攜手全台20個中央單位及縣市政府共襄盛舉，並力邀8個海外單位，包括日本、韓國、菲律賓、關島、帛琉、泰國、阿根廷、馬來西亞等各國觀光局與海外業者，預估將吸引30萬人潮。

馬來西亞 卓榮泰

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