世衛開議期間 台瑞伯恩進行國會外交
參與本年世界衛生大會（WHA）的立法委員訪視團，包括立委王育敏、王正旭及劉書彬，22日赴瑞士首都伯恩，拜會瑞士國會，進行國會外交，雙方代表在專業議題，互相深入交流，彼此有很好互動。
瑞士國會友台小組莫利納（Fabian Molina）及瓦德（Nicolas Walder）兩位共同主席，另有葛納爾（Andreas Glarner）、麥拉德（Pierre-Yves Maillard）等議員，誠摯歡迎台灣立委訪視團來訪，雙方就台灣醫療成就、兒少保護、健保永續及國際參與等重要議題深入交換意見。
台灣健保署副署長陳亮妤則向瑞士國會議員分享台灣健保大數據與台灣智慧醫療的發展。雙方議員在專業領域互動熱絡，反映出雙方對議題的高度重視。
瑞士國會友台小組特別訂製印有台瑞友誼長存的水瓶，贈與來訪的立法委員，彰顯兩國在自由民主與人權價值的共同基礎上，持續強化各項領域的交流合作，深化雙邊情誼。
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