平埔族群身分法衝擊原民資源？ 學者：人數「擴大恐嚇」

等了三年，行政院端出的「平埔原住民族群身分法草案」，卻讓平埔族和其他原民族群都不滿意。台灣原住民族政策協會理事長陳旻園表示，可以理解原民會不將平埔族群直接放進原基法體系的難處，但不趁此契機處理原基法的根本問題，卻用資源分配作為藉口，只會讓問題如雪球愈滾愈大。東華大學原住民民族學院族群關係與文化學系教授謝若蘭則表示，另立專法可以，但不能讓平埔族擁有區別待遇，否則也違反了憲法判決的意旨。

內政部指平埔族群有98萬人。但謝若蘭指出，這個數字是「擴大恐嚇」，並未做科學的人口統計。依據過去台南屏東政府公告數字推算，她估計平埔族的登記人數約30、40萬。陳旻園則說，原民福利也有排富條款，並非人人能享有。政府每次遇到原民基本權利議題，只會用補助、考試加分等解決，外界對原民福利也有「過多的想像」，導致只要有新的族群加入，原民就會擔心「搶資源」，反而忽略了原基法的關鍵問題。

原基法將原住民分為山地和平地兩大類。陳旻園指出，此一分類根本不適用於現代的原住民，「框架早就應該打破」，平埔族就是打破這兩種分類框架的契機，但原民會用另立專法逃避這個問題。他直言，這種過時的族群分類方式不處理，「完全是因為選舉問題」，因此立法院不願處理。

憲法法庭宣判「原住民身分法」違憲，要求修法或另立專法讓保有民族語言、習俗、傳統文化特徵，並維持族群認同，且有歷史紀錄可稽的族群，皆可依意願申請核定為原住民族。謝若蘭表示，此一「族群」並非僅限於平埔族群，原民會端出的法案卻只限於「平埔原住民族群」。她認為只要在原民身分法中，將山地原民、平地原民之外，加入第三項：其他南島民族，就可解決問題。

但陳旻園認為，之前原民身分法修正讓「漢父原母」者取得原民身分，確實導致原住民保留地加速流失。他認為原基法的最大問題，是原民各個族群各自面臨不同的土地、歷史問題，卻想用一套法律解決。原基法立法迄今20年，一直沒有面對這些根本問題，原民會應當修正這些結構性問題，不要留給下一代子孫。