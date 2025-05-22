汛期壓境強化各縣市防災韌性 慈善機構預置大批食物箱
汛期即將來臨，安得烈慈善協會今（22）日號召志工齊力包裝1200箱「安心食物箱」，並提前配送至高雄、屏東、台東、桃園、新北、花蓮與南投等地的儲放據點，強化災區應變能力並提升復原韌性。
協會執行長羅紹和表示，今年他們在第一階段就預備超過千箱的安心食物箱，展現對極端氣候風險的高度警覺與負責態度。他說，這不只是短期的救助，更是長期建立社區防災韌性、提升全民防災意識的具體作為。
羅紹和指出，「安心食物箱」特別針對災時常見的交通中斷與物資遞送困難，設計為便於搬運與分送的單元包裝。每箱內含即食粥、沖泡麥片、肉類罐頭、肉鬆、即食調理包、乾麵、白米和餅乾等易於保存與食用的基本糧食，確保災後黃金時刻可為受災民眾提供最即時的基本支援。
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