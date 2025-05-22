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業者偷埋上千噸廢棄物於廠房下 環檢警聯手查獲

中央社／ 台北22日電

桃園一家業者為了節省新台幣2000萬元的清理費，多年前將1700多公噸的廢棄物，非法掩埋在廠房筏式基礎下，環檢警合作於3月查獲，業者面臨刑責並付出更高清理費。

環境部今天舉行「環檢警再次攜手出擊 破獲廠房筏基非法掩埋千噸廢棄物」記者會，環境部部長彭啓明主持，法務主任秘書余麗貞、台灣高等檢察署檢察長張斗輝出席。

彭啓明說，環保支出是產業發展必要的成本，不是藏起來就沒事，更不應成為建築基地的一部分，業者不應心存僥倖，廢棄物如果造成二次污染，還要負擔更高昂的復原費用，並面臨最高5年以下有期徒刑，併科1500萬元罰金，得不償失。

桃檢檢察官賴瀅羽說，這起案件是來自112年一份民眾的檢舉，她當時不解，怎麼會有企業會將廢棄物在自家廠房就地掩埋，因工廠臨近石門大圳，擔心水源受污染，決定啟動調查，113年初，由桃園地檢署、環境部環境管理署、內政部保七總隊、桃園市環保局組專案小組，調查業者位於平鎮廠區的廢棄物流向。

賴瀅羽說，這家業者的違規在106年及109年，距離收案相隔多年，聲請搜索票3次被打回票，直到第4次才成功，今年3月12日當場搜索並開挖，發現業者的確有掩埋廢棄物的事實，並查到工廠重建時的施工日誌及照片，清楚看到業者在廠房筏式地基中填入有害廢棄物的太空包，粗估逃避清理費用超過2000萬元、清查出的非法廢棄物掩埋量多達1700多公噸，包括水泥建材、樹脂塗料、泡棉、報廢品、廢液、實驗室廢料等。

專案小組發現，這家業者以化學原料進口貿易為主業，關係企業有生產食品添加物、建材及樹脂塗料等產品，母公司資本額逾70億元，具有相當規模，卻非法掩埋廢棄物，且各種廢棄物已混合，並交叉污染，後續不易處理，委託清理費用會更高昂。

環境部 桃園地檢署 廢棄物

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