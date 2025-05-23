中悦耑悦均價43萬 成功人士享百坪稀有綠鑽

撰文／ 車維晏

耑悦外觀實景。 圖／中悦建設提供
耑悦外觀實景。 圖／中悦建設提供

近國道機場 交通核心 無往不利
身為成功人士，與其花時間在路上，不如把時間還給最重要的決策時刻。【中悦耑悦】位處中路核心地段，2分鐘上南桃園交流道口，銜接國道一號、國道三號，20分鐘內達桃園高鐵、機場，開車40分鐘抵達台北，成就北北桃1小時生活圈。在環境上，【中悦耑悦】更串聯風禾公園、水秀公園等共計20公頃綠意，讓您一舉擁有速度與舒心。

耑悦咖啡廳實景。 圖／中悦建設提供
耑悦咖啡廳實景。 圖／中悦建設提供

大尺度 擁抱60米大興西路濃綠
除了隱性的環境優勢，【中悦耑悦】的大尺度更對味企業家的品味。以「董事長蓋董事長的家」的思維，以市心難得的千坪基地，規劃永恆棟距，霸氣延攬60米大興西路綠海，搭配室內低檯度大採光，讓家擁有恆大濃綠，以及空間上的游刃有餘。中悦建設以百坪思維，處處為企業家佈局最好生活。成功人士，不必委曲求全！

耑悦實品屋實景。 圖／中悦建設提供
耑悦實品屋實景。 圖／中悦建設提供

均質百坪 齊質好鄰 一期一遇
【中悦耑悦】除了有區域優勢，更擁有最單純的齊質百坪環境！因住戶多為自住需求，自備款較高，置產門檻高，社區更純粹。鄰里關係上，百坪易篩選社區住戶的品質，使高端住戶齊聚，彼此價值觀接近，易形成社區共識，鄰里關係更融洽。
【中悦耑悦】從百坪孕育環境的最高價值，成就層峰對於生活品質的嚮往。

「耑悦」泳池採用杜拜精品五星級設備、專業銅銀離子過濾殺菌系統。 圖／中悦建設提供
「耑悦」泳池採用杜拜精品五星級設備、專業銅銀離子過濾殺菌系統。 圖／中悦建設提供

中路百坪絕版價 賣一戶少一戶！
中悦心懷感恩，做出最好的作品，用最好的價值、最好的建材，回饋給一路支持相挺的客戶。【耑悦】一坪均價43萬，稀有百坪，即刻珍藏最值得的中悦豪邸

「中悦耑悦」單坪均價仍維持開案時的43萬元 ，相當於區域7折價。依央行規定，本案總價超過4,000萬，貸款不得超過三成。 圖／中悦建設提供
「中悦耑悦」單坪均價仍維持開案時的43萬元 ，相當於區域7折價。依央行規定，本案總價超過4,000萬，貸款不得超過三成。 圖／中悦建設提供

基本資料
中悦耑悦 | 中路特區｜精工落成・116・122坪
接待會館｜桃園市桃園區正光路808號
鑑賞專線｜03-356-6677

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