HLA．悦 青埔第一豪宅 中悦專寵 富豪家族
中悦建設在青埔推出【HLA．悦】，以超過3000坪基地、31層天際、6000萬造園、獨立會館與藝術級造景，卻「只」開出每坪46萬均價，中悦建設以內斂而極致的規格為青埔立下「豪宅該有的價格底氣」，吸引的不只是買家，而是長期信任的追隨者。當市場價格虛浮不定，中悦卻選擇以品質為錨，殷實定價，這一場豪宅價值革命，更是一場品牌信仰的落實。
貴氣有理 千坪私人莊園實至名歸
在開發密度高的青埔特區，中悦建設整合青埔最大規模5853坪住宅街廓，其中三面臨路、達3168坪「HLA．悦」，突破青埔核心最大基地， 31層凌空123米環景地標，保留千坪莊園空間，以低建蔽率（25.77%）換來綠意與尺度，斥資6000萬造景，以日本足立美術館為靈感，導入「枯山水庭」意象，精挑日本羅漢松、百年黑松、四季茶花、桂花與真柏等上百棵珍稀樹種，這座在城市繁華裡的秘境，不僅是滋養家族的心靈花園，更是用奢華的自然來篩選擁有相同品味的社區同盟。
國際團隊HLA 獨立公設會館
「HLA．悦」全案以國際豪宅規格開發，攜手全球多家五星飯店、頂級度假村及台北文華東方酒店的幕後推手「HLA設計團隊」，打造青埔唯一「獨立圓形會館」。挑高10米迎賓大廳，融合健身房、25米泳池、SPA、閱覽室、宴會廳與接待櫃檯，成就專屬於住戶的豪奢殿堂，將隱私、體面、舒適三者完美平衡。
中悦Corner 270度轉角視野
「HLA．悦」矗立百米天際，基地三面臨路，稀有保留完整街廓，完美實現「中悦Corner」最大尺度。百坪格局戶戶擁雙L角窗景，絕倫270度轉角視野，映照生活萬象，白天納光、納景、納氣度，夜晚藏靜、藏美，藏星辰，獨賞億萬豪景為您點燈，彷彿把紐約豪宅的奢華高度，化身為桃園豪宅的廣度與深度。
HLA．悦 齊質135坪均價46萬 奢美完工
預約專線：(03)382-5288
預約鑑賞： https://www.joyes-hla.com/
更多資訊請加入： https://lin.ee/04ab1Wv
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