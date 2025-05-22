臉書廣告資訊揭露不全 數發部今開罰Meta 100萬元

數位發展部今日公告，Meta旗下臉書平台，因有2則廣告資訊揭露不全，每案各予以裁處50萬元罰鍰，等於2案共處100萬元罰鍰，並要求Meta限期改正。

數發部指出，Meta未依「詐欺犯罪危害防制條例」揭露委託刊播者、出資者資訊一事，經數發部會同內政部、法務部、台灣高等檢查署、行政院打擊詐欺指揮中心等單位共同檢視，確認有2則廣告違反「詐防條例」第31條第1項第2款，因此，依同條例第40條第1項第4款規定，對Meta每案各予以裁處50萬元罰鍰，並要求限期改正，屆期未改正將按次處罰。

數發部強調，訂定「詐防條例」及子法時均多次與業者溝通，業者亦表示願意配合「詐防條例」規範，且已落實法遵義務，惟仍發現有具體違反法規情事，爰依法予以裁處。

數發部秉持依法行政立場，將持續督促業者恪遵法規，確實履行資訊揭露與源頭管理責任，並與各部會緊密合作，強化網路詐騙防制機制，共同維護民眾資訊安全與合法權益。