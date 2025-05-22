【重磅快評】翻車網紅 葉丙成下台倒數計時？

身為史上第一人，教育部政次葉丙成意外成為首位被移送性平調查的教育部高官，這不是警惕、而是羞辱。葉丙成犯眾怒，因為他至少犯了三大錯：一、身為教育部高層，竟帶頭洩漏性平個資，罪加一等；二、身為資訊專家，道歉不刪文犯了網路大忌，任由怒火竄燒；三、民進黨立委公開譴責後，葉丙成才低頭刪文，產生「欺學生、怕立委」的權勢嘴臉。

性平是賴總統的紅線、教育部政次移送性平調查更是重中之重，葉丙成不僅自傷專業形象，也把賴政府拖下水。賴總統過去處理性平都是一致標準、快刀斬亂麻，葉丙成得罪方丈還想高枕無憂，除非賴總統承認有雙重標準。教育報今天證實，預計1個月內完成性平調查報告，葉丙成若不懂知所進退，這1個月將飽受各種網路凌遲。

還原爭議過程，葉丙成日前在臉書發文評論台大性平案，在貼文中揭露當事女學生個資。中央大學男學生前天在他演講場合高舉「作秀網紅」，提出四大質疑：1、何時刪文？2、透過什麼管道鎖定受害女學生？3、有回應女學生要求，檢視大學性平申訴機制嗎？4、為何身為教育部次長，到現在都不回應受害女學生要求？

面對學生逼問，葉丙成臉色鐵青，未發一言即快閃離場，留下滿場的疑問。「學生嗆政次」的影片在網路瘋傳，引爆爭議，但葉丙成仍不撤文，態度顯得傲慢、輕忽；直到7位民進黨女立委昨天公開譴責，葉丙成才道歉、撤文，教育部也依立法院教育委員會聯合聲明，將葉丙成移送性平調查。

眼見各界撻伐不斷，葉丙成昨天在臉書貼文，他表示網路流傳著一些不實訊息，指稱教育部施壓教授害教授辭職，他的初衷只是單純想要釐清真相，不希望誤解越傳越廣。然而，這分心意卻被誤解，產生更多的紛爭與困擾。為了避免讓事情變得更複雜，他選擇撤下當時的發文，並決定靜待後續調查的結果。

葉丙成指出，作為一位關心學生的老師，他深切體會到，善意若表達不當，也可能帶來傷害。他會更謹慎地關心學生，也希望自己能更有智慧地處理這一切。再次對同學表達他的歉意。接下來，他將靜待調查結果，不再對此事件做回應，以免造成當事人的困擾。

不過，葉丙成的臉書被上千則留言灌爆，有人批評，「真正的善意，不應該是建立在他人傷口上」、「道歉還要避重就輕」、「為啥道歉還要先洗一下自己多有善意？」民進黨前立委謝欣霓也留言，「你要認真想想，你還適合當教育部政務次長嗎？」

「嗆聲葉丙成」活動如影隨形，葉丙成原定本周六出席新竹市政府舉辦的教育趨勢講座，傳出網友號召民眾到場抗議，並搖頭表達不滿，主辦單位昨晚緊急宣布「因故」取消該場講座，可見衝擊之大。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙批評，自以為是且無知的善意最可怕，然後更可怕的是教育部，把這種無知的人擺在那個位置。

葉丙成出身台大電機系教授，比任何人都瞭解網路世界，他從網路起家，是標準的「網紅學者」，因為網路高聲量被賴清德總統延攬入閣，成為「網紅政次」；曾幾何時，葉丙成這位資訊專家一定從未料到他會在網路世界翻車，原本網紅專家的人設，一夕變成作秀網黑。

「網紅政治學」成也網路、敗也網路，過去翻車前輩如過江之鯽，葉丙成不是第一人，也不會是最後一人。