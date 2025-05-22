葉丙成評論性平案挨轟 教育部：1個月內完成調查

教育部政務次長葉丙成因公開評論性平案，引發個資外洩疑慮，遭性平會立案調查。 教育部指出，事件發生後已交由性平會外部專家學者處理，一個月內會有結果，若有需要議處，將有明確做法。

葉丙成4月21日在個人臉書粉專貼文，透露台大發生過的一起性平事件，遭外界質疑洩漏事件學生個資，葉事後修改貼文並致歉，但性平案件受害學生發文控訴無法原諒葉的作法，此事引發民進黨7名立委譴責，要求教育部依法將台大性平事件及葉丙成公開發文移交教育部性平委員會調查。

教育部次長張廖萬堅今天在行政院會後記者會上說，為確保公信力，葉丙成事件已交由性平會組成外部專家、學者處理，確認是否違反相關法規，再視調查內容情況，若有需要議處，屆時會有比較明確的做法。

針對立委要求1個月內完成調查，張廖萬堅說，尊重立委要求，會儘速在1個月內完成。行政院發言人李慧芝指出，教育部已依「性別平等教育法」啟動調查，尊重後續調查結果。