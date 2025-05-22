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食藥署稽查 台東農民購物中心香菇肉粽未標豬肉來源

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署表示，近期稽查結果發現1家粽子業者未投保產品責任險，1家標示不符規定，兩家業者分別位於台北市及台東縣，各依食安法開罰3萬元，其中台東縣業者，未依規定標示過敏原及豬肉原料產地。（AI生成）
食藥署表示，近期稽查結果發現1家粽子業者未投保產品責任險，1家標示不符規定，兩家業者分別位於台北市及台東縣，各依食安法開罰3萬元，其中台東縣業者，未依規定標示過敏原及豬肉原料產地。（AI生成）

端午節將至，許多民眾開始購買粽子，用來贈禮或自行食用，近期衛福部食藥署放行一批含萊克多巴胺冷凍豬腳，且未公布流向，導致民眾對食安格外謹慎。食藥署表示，近期稽查，發現有一家粽子業者未投保產品責任險，一家標示不符規定，分別位於台北市及台東縣，各依食安法開罰3萬元，其中台東縣業者未依規定標示過敏原及豬肉原料產地。

食藥署啟動114年端午複合式專案，聯合地方政府，啟動粽子製造業稽查、販售業稽查暨應景時飲抽驗。食藥署指出，粽子製造業稽查總計查核業者76家，初步查獲部分業者登陸資料不全，及食品良好衛生規範（GHP）準則不符合規定等缺失，經限期改善後，複驗皆合格。

不過，食藥署查獲位於台北市「雙福肉粽行」未繼續投保產品責任險，在查核粽子標示的179件產品中，發現1件不符合規定，台東縣「台東地區農民購物中心—米食場」香菇肉粽，成分未依規定含量多寡由高至低標示，也未標示過敏原及豬肉原料產地。兩家業者分別依照食安法第13條、第22條裁罰3萬元。

販售業稽查應景食品抽驗，總計查核業者248家，查獲部分業者登錄資料不全，文件保存資料不齊全及GHP準則不符合規定，後續均複查合格；另，查核食品標示820件，2件不符合規定，抽驗應景食品593件，1件不符合規定，雲林縣品冠商行販售的豆乾，被檢出依法不可檢出的過氧化氫，被依食安法處3萬元。

食藥署呼籲食品業者應落實自主管理，遵守食品安全衛生管理法相關規定，維護民眾食用安全，同時提醒，民眾購買端午節應景食品及食材，應妥善保存，隨時注意新鮮度，並於保存期限內儘早食用完畢，才能安心享受佳節美食。

食藥署 豬肉 粽子

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