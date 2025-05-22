葉丙成公開評論性平案 教育部：一個月內完成調查

教育部次長葉丙成公開評論性平案，遭性平會立案調查。教育部今天指出，已交由外部專家、學者啟動調查，一個月內會有結果，如有需要議處將有明確做法。

葉丙成4月21日在社群媒體發文評論性平案，因文中截圖涉及揭露性平事件當事人個資，引發外界質疑。民主進步黨立法院教育及文化委員會7位立委昨天發表聲明，譴責教育部對台大性平事件處理嚴重失職，要求教育部依法將台灣大學性平事件及葉丙成公開發文，移交教育部性平委員會（性平會）立案調查。葉丙成昨天確定遭性平會立案調查，並在臉書發文致歉。

教育部次長張廖萬堅今天出席行政院會後記者會時表示，為確保處理程序公正與結果的公信力，已邀請外部專家組成性平會，調查葉丙成發文內容涉及洩漏個資的情況是否屬實，目前將以調查為主；調查完畢後，如果有需要議處之處，將有明確做法。

對於7位立委聯名抨擊教育部處理台大性平事件嚴重失職，並要求在一個月內完成調查。張廖萬堅則說，尊重立委的要求，會盡速在一個月內完成調查。行政院發言人李慧芝在記者會補充指出，教育部已經依據性平法啟動程序，政院將尊重調查與結果。