快訊

日職／孫易磊升一軍！ 新庄剛志驚人計畫：古林8局、孫後援

懶人包／Google I/O超狂！推AI搜尋、Veo 3、虛擬試穿 九大新功能、亮點一次看

第二波！國民黨土樹三鶯區黨部被搜索 黨部主委證實

曾智勇：平埔族原民約98萬人 估年底10萬人登記

中央社／ 台北22日電

原住民族委員會主委曾智勇今天在立法院答詢說，全台平埔族原住民約98萬人，估計年底有10萬人登記。

立法院內政委員會邀請原住民族委員會主任委員率同所屬及財團法人原住民族文化事業基金會董事長與財團法人原住民族語言研究發展基金會董事長列席報告業務概況，並備質詢。

憲法法庭111年度憲判字第17號判決，要求行政機關保障原住民（族）身分認同權，於今年10月27日前完成立法或修法，訂定包含民族認定、身分要件及登記程序等權利保障；行政院15日院會通過「平埔原住民族群身分法」草案並送請立法院審議。部分立委關切相關議題。

民進黨立委張宏陸質詢，原民會當初設計架構中並無平埔族，平埔族正名後，對原民會是很巨大的轉變，有資格的平埔族就近百萬人，比現在山地及平地原住民61萬人還多，光是認證登記，原民會的服務量就會大幅增加，另外還有相關的福利，原民會在經費及人力上應及早因應。

曾智勇說，根據內政部的統計，平埔族的原住民至少98萬人，身分採登記制，估計年底會有10萬人先登記。

曾智勇說，平埔族人取得身分後，目前山地與平地原住民適用的原住民族基本法，不見得適用平埔族，未來3年會為平埔族人的權益另立專法，原民會年底前會向平埔族群學者專家請益。

曾智勇說，「平埔原住民族群身分法」通過後，馬上賦予平埔族群語言與文化權利，這部分已開始執行，同時會盤點有關醫療、就業與社會福利等資源。

民進黨立委黃捷說，平埔族正名有必要，未來如何修正原住民的政治參與，而社福規畫也很重要。

曾智勇說，社福部分會再與平埔族群溝通，政治參與部分，有許多山地原住民和平地原住民擔心平埔族正名後，原住民政治參是否改變，因涉及立委的選舉制度若要改變必須修憲，不是單一立法就可，地方的選舉，即使加入平埔族原住民，席次也是外加，不會衝擊現在的原住民席次。

平埔族 原民會 原住民族

延伸閱讀

平埔身分法將上路 立委憂人數暴增98萬衝擊原民資源

原住民文健站健康操競賽 花、東、屏分別奪金

平埔族群抗議未入原基法 原民會：依憲法判決另立專法

影／未正名台灣原住民族團體立法院陳情 提四點訴求

相關新聞

政院修運產條例 引入國發基金、鼓勵民間加碼投資

運動部將於9月9日掛牌，行政院會今天配套修正「運動產業條例」，明定國發基金提撥一定比例投資運動產業，企業贊助重點運動業的...

平埔身分法將上路 立委憂人數暴增98萬衝擊原民資源

行政院15日通過《平埔原住民族群身分法草案》，多個平埔族群昨至立院抗議未將平埔族完整納入《原住民族基本法》，原民會主委曾...

興達燃煤機組啟動挨批 台電：符合備轉容量低於8％條件

核3廠日前停機後，全台供電穩定度成為關注焦點，不僅台中火力發電廠被台中市政府發現發電增加50％，高雄興達電廠也被發現燃煤機組偷偷運轉，在核三2號機屆期停機後，全台火力全開。台電今日表示，因為備轉容量率低於8％，才啟動興達電廠燃煤機組，一切符合啟動條件及環保承諾。

品嘗明道中學巧克力 帛琉總統惠恕仁：安排帛琉學生來學

來台參訪的帛琉總統惠恕仁，昨天到台中市參訪明道中學，特別品嘗了明道中學餐飲科同學們製作的手工巧克力，表示未來可安排學生到...

照片看歷史／1961年拉美元首造訪 台灣與秘魯盛大交流

1961年5月22日，第一個自拉丁美洲來台訪問的友邦元首—秘魯共和國總統浦樂多（Manuel Prado Ugarteche）偕夫人、女兒及隨員等一行，當日上午10時45分乘國泰航空公司班機自香港飛抵台北，總統蔣中正及夫人蔣宋美齡親到機旁歡迎。我政府以隆重的軍禮歡迎這位南美友邦的元首。

洩漏性平案當事人身分 最高罰15萬元

教育部政務次長葉丙成涉嫌洩漏性平案學生資訊，教育部近日將召開性平會調查此案。教育團體和大學端指出，若遭認定確實有洩漏當事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。