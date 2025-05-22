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平埔身分法將上路 立委憂人數暴增98萬衝擊原民資源

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
行政院15日通過《平埔原住民族群身分法草案》，多個平埔族群至立院抗議未將平埔族完整納入《原住民族基本法》。原民曾智勇曾智勇表示，現有的原基法是規範山地與平地原住民，基本法中有一些無法規範平埔族群，因此必須用專法制定。本報資料照片
行政院15日通過《平埔原住民族群身分法草案》，多個平埔族群至立院抗議未將平埔族完整納入《原住民族基本法》。原民曾智勇曾智勇表示，現有的原基法是規範山地與平地原住民，基本法中有一些無法規範平埔族群，因此必須用專法制定。本報資料照片

行政院15日通過《平埔原住民族群身分法草案》，多個平埔族群昨至立院抗議未將平埔族完整納入《原住民族基本法》，原民會主委曾智勇今赴立院業務報告與解凍預算，立委則憂心此法將造成原民人數暴增，衝擊原有原民權益與政治資源。曾智勇表示，現有的原基法是規範山地與平地原住民，基本法中有一些無法規範平埔族群，因此必須用專法制定。目前是先讓平埔族先取得原民身分，其相關的社福與政治權益，原民會也已開始跟平埔族群的專家學者請教、並進行社會狀況的調查。

立委張宏陸質詢時說，按照內政部統計，台灣的平埔原住民至少98萬人，但現今台灣的山地原民和平地原民僅61萬人。曾智勇表示，平埔身分採登記制，無法知道最後會有多少人來登記，預判今年年底約有10萬人登記。

張宏陸表示，這將可能是原民會成立以來首次遇到原民人數暴增近一倍，原民會的業務也會增加一倍，光是身分認證地方政府就必須花許多人力。曾智勇表示，目前原民會已在盤點手上的資源，而資源當然也會增加。新法通過後馬上賦予的平埔族群語言與文化權利，原民會已經開始執行，其他關於醫療、就業與社會福利等資源，也會詳實的盤點。

張宏陸說，當初原民會設計的初衷與架構，其實沒有平埔原住民這一塊，這將是一個相當大的轉變。曾智勇表示，平埔族取得原民身分後，其所享有的權利義務也有一定優先的排序。而根據憲法判決的精神，未來3年內，原民會會另立專法為平埔族量身打造權利和義務。

立委黃捷質詢時表示，《平埔原住民族群身分法草案》第23條規定，本法實行3年內，必須完成相關政治參與與社會福利的制度設計。平埔族群人數有98萬人，「請問依照原民會的版本如何修正？」

曾智勇表示，關於社會福利制度的修正，原民會還會跟平埔族群溝通。許多山地原住民和平地原住民擔心平埔原民加進來之後，政治參與是否有所改變，但理髮遠選舉制度要改變必須修憲，並非單一立法便可通過。而未來地方政府和縣市議員的選舉，即使加入平埔原住民，席次也會是外加，不會衝擊現在的原民席次。

立委郭國文詢問，憲法判決的到期日是10月底，原民會有把握此一會期能通過《平埔原住民族群身分法》，對此，曾智勇表示，會努力溝通。

平埔族 原住民族

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