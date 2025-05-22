調查：9成民眾認虐童致死刑罰太輕 籲強制心理治療

1961年5月22日，第一個自拉丁美洲來台訪問的友邦元首—秘魯共和國總統浦樂多（Manuel Prado Ugarteche）偕夫人、女兒及隨員等一行，當日上午10時45分乘國泰航空公司班機自香港飛抵台北，總統蔣中正及夫人蔣宋美齡親到機旁歡迎。我政府以隆重的軍禮歡迎這位南美友邦的元首。

2025-05-22 09:00