品嘗明道中學巧克力 帛琉總統惠恕仁：安排帛琉學生來學

來台參訪的帛琉總統惠恕仁，昨天到台中市參訪明道中學，特別品嘗了明道中學餐飲科同學們製作的手工巧克力，表示未來可安排學生到明道學習，並有意在帛琉發展高品質的巧克力產業。

明道中學說，該校去年6月與帛琉高中簽訂合作備忘錄，開啟兩校線上教育交流課程。學校亦曾邀請中華民國駐帛琉共和國特命全權大使—黎倩儀大使進行線上專題講座，今年暑假也將舉辦「明道青年使節・帛琉外交文化探索之旅」國際教育旅行，進一步深化雙邊合作。

惠恕仁抵達明道中學時，校長汪大久親自歡迎他，並逐一帶他參觀學校。惠恕仁在藝術家、明道校友洪易的雕塑作品「馬上封侯」前合影，接著到創客實驗室看學生的學習與分享，再前往「巧心坊」手作工作室，聆聽這一年多來同學們與帛琉高中交流的學習心得。

手作工作室的學生獻上技術高中部餐飲科學生們製作的手工巧克力，惠恕仁也回贈一隻以玻璃手工製作、象徵環境保育的無毒水母雕塑。過程中他和學生們互動，一度還拿起相機與學生們自拍。

惠恕仁感謝明道中學的熱情招待，也邀請明道師生前往帛琉欣賞美麗的星空，且期待參加七月份暑期營隊的學生們來訪，將特別安排參訪帛琉總統府的行程，並表示未來可規畫帛琉學生來明道學習生活科技、機器人、台灣文化、餐飲文化。他還特別強調巧克力，因為未來有意在帛琉發展高品質的巧克力產業。