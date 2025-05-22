快訊

NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬逆轉尼克拔頭籌

華府驚爆槍響！傳2外交人員中彈釀1死 疑以色列使館職員

蔡依林、彭于晏爆復合6年！ 網挖3大曖昧互動：太甜蜜

品嘗明道中學巧克力 帛琉總統惠恕仁：安排帛琉學生來學

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
帛琉總統惠恕仁品嘗高中部餐飲科同學們製作的手工巧克力，並表示未來可規畫帛琉學生來明道學習。圖／明道中學提供
帛琉總統惠恕仁品嘗高中部餐飲科同學們製作的手工巧克力，並表示未來可規畫帛琉學生來明道學習。圖／明道中學提供

來台參訪的帛琉總統惠恕仁，昨天到台中市參訪明道中學，特別品嘗了明道中學餐飲科同學們製作的手工巧克力，表示未來可安排學生到明道學習，並有意在帛琉發展高品質的巧克力產業。

明道中學說，該校去年6月與帛琉高中簽訂合作備忘錄，開啟兩校線上教育交流課程。學校亦曾邀請中華民國駐帛琉共和國特命全權大使—黎倩儀大使進行線上專題講座，今年暑假也將舉辦「明道青年使節・帛琉外交文化探索之旅」國際教育旅行，進一步深化雙邊合作。

惠恕仁抵達明道中學時，校長汪大久親自歡迎他，並逐一帶他參觀學校。惠恕仁在藝術家、明道校友洪易的雕塑作品「馬上封侯」前合影，接著到創客實驗室看學生的學習與分享，再前往「巧心坊」手作工作室，聆聽這一年多來同學們與帛琉高中交流的學習心得。

手作工作室的學生獻上技術高中部餐飲科學生們製作的手工巧克力，惠恕仁也回贈一隻以玻璃手工製作、象徵環境保育的無毒水母雕塑。過程中他和學生們互動，一度還拿起相機與學生們自拍。

惠恕仁感謝明道中學的熱情招待，也邀請明道師生前往帛琉欣賞美麗的星空，且期待參加七月份暑期營隊的學生們來訪，將特別安排參訪帛琉總統府的行程，並表示未來可規畫帛琉學生來明道學習生活科技、機器人、台灣文化、餐飲文化。他還特別強調巧克力，因為未來有意在帛琉發展高品質的巧克力產業。

汪大久說，明道與帛琉高中的合作，不僅是國際教育合作，更是很好的「教育外交」深信教育外交是推動國際合作和提升國家形象的有利方式，不僅為學生們提供了實際應用所學的機會，更加深了雙方在文化、社會及經濟等層面的理解與合作。

帛琉總統惠恕仁抵達明道中學時，校長汪大久親自歡迎他，並在藝術家、明道校友洪易的雕塑作品「馬上封侯」前合影。圖／明道中學提供
帛琉總統惠恕仁抵達明道中學時，校長汪大久親自歡迎他，並在藝術家、明道校友洪易的雕塑作品「馬上封侯」前合影。圖／明道中學提供
帛琉總統惠恕仁拿起相機與學生們自拍。圖／明道中學提供
帛琉總統惠恕仁拿起相機與學生們自拍。圖／明道中學提供

惠恕仁 帛琉 巧克力 台中市

延伸閱讀

新聞眼／花蓮人問賴總統 安全回家路在哪？

川普3.0？川普長子：「或許有朝一日」會參選美國總統

林昶佐駐芬蘭 林佳龍稱依法派任：特任大使未超額

從北極到帛琉，林哲熹、温貞菱、姚愛寗帶你看見地球的變化！《下課花路米：全球暖化系列》讓孩子用腳走進真實世界

相關新聞

興達燃煤機組啟動挨批 台電：符合備轉容量低於8％條件

核3廠日前停機後，全台供電穩定度成為關注焦點，不僅台中火力發電廠被台中市政府發現發電增加50％，高雄興達電廠也被發現燃煤機組偷偷運轉，在核三2號機屆期停機後，全台火力全開。台電今日表示，因為備轉容量率低於8％，才啟動興達電廠燃煤機組，一切符合啟動條件及環保承諾。

品嘗明道中學巧克力 帛琉總統惠恕仁：安排帛琉學生來學

來台參訪的帛琉總統惠恕仁，昨天到台中市參訪明道中學，特別品嘗了明道中學餐飲科同學們製作的手工巧克力，表示未來可安排學生到...

照片看歷史／1961年拉美元首造訪 台灣與秘魯盛大交流

1961年5月22日，第一個自拉丁美洲來台訪問的友邦元首—秘魯共和國總統浦樂多（Manuel Prado Ugarteche）偕夫人、女兒及隨員等一行，當日上午10時45分乘國泰航空公司班機自香港飛抵台北，總統蔣中正及夫人蔣宋美齡親到機旁歡迎。我政府以隆重的軍禮歡迎這位南美友邦的元首。

洩漏性平案當事人身分 最高罰15萬元

教育部政務次長葉丙成涉嫌洩漏性平案學生資訊，教育部近日將召開性平會調查此案。教育團體和大學端指出，若遭認定確實有洩漏當事...

首度表態 台大醫院院長吳明賢：涉性騷絕不可任婦產醫

台大醫院婦產部性平案件連環爆，前主任陳思原涉性騷，前住院醫師黃信穎涉性侵，昨天成為立法院社福及衛環委員會討論焦點。立委陳...

葉丙成涉性平洩密被送性平會 事隔一個月才撤文道歉

教育部政務次長葉丙成日前於臉書發文，表述關心一起大學性平案件，但文中截圖卻洩漏事件學生個人資訊，引發學生不滿，數度要求葉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。