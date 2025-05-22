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凌虐兒少致死罪增訂死刑？ 法務部：盡速評估

中央社／ 台北22日電

立法院司法及法制委員會今天舉辦虐童刑責法制總檢討公聽會。法務部表示，針對凌虐兒少致死罪是否增訂死刑，已蒐集實務見解及外國立法例，將通盤檢討，盡速評估及研議修法方向，也會研議針對特殊重大暴力犯罪類型，增訂不得假釋的規定。

男童「剴剴」遭虐死案引發社會關注，立法院司法及法制委員會今天舉辦「回應民意，虐童刑責法制總檢討」公聽會。

法務部所提書面報告表示，加強兒虐防制、捍衛兒少生存權益，法務部責無旁貸，會持續與各政府部門共同精進，落實執法以遏止兒少凌虐事件再次發生，而目前對於「故意凌虐且殺害兒童」的行為，最高刑度為死刑。

至於凌虐兒少致死罪是否增訂死刑的法定刑，為各界關注議題。法務部指出，現已蒐集實務見解及相關外國立法例，將通盤檢討相關各罪規定，盡速評估及研議修法方向。

關於假釋規定，法務部指出，假釋與否是考量受刑人出監後對社會治安的危害可能性，如果悛悔程度不足，未能完成教化而不適於復歸社會，自不許假釋，而法務部對於重大暴力犯罪受刑人，均從嚴審核假釋。

法務部表示，會研議針對特定罪名或特殊重大暴力犯罪類型，增設不得假釋條款，並廣納各界意見，將賡續推動修法。

司法院所提書面報告說明，「幼童凌虐致死罪」本質上為加重結果犯，就被害人死亡結果的發生，為過失行為所致，並非基於行為人直接故意行為而來，顯非屬憲判（113年憲判字第8號）所指情節最為嚴重的犯罪，自不得判處死刑；如欲提升「幼童凌虐致死罪」最高法定刑為「死刑」，是否符合前揭憲判意旨，自不無疑義。

司法院表示，若將「幼童凌虐致死罪」的最重法定刑提高至死刑，搭配刑法第286條第5項的加重其刑，其法定刑將重於刑法第271條第1項的殺人罪；然而殺人罪的罪質理論上較重於「幼童凌虐致死罪」，如此一來將產生體系失衡的現象。

司法院舉例，例如行為人提升虐童犯意至殺人犯意時，則依殺人罪論處；然而依殺人罪論處的結果，其反而可處較輕之刑罰，自非合理。因此，毋寧是行為人施虐犯意提升為殺人故意時，即應依殺人罪論處，而殺人罪的最高法定刑即為死刑，當可作為量處死刑的依據，因此「幼童凌虐致死罪」有無修法的必要，尊重主管機關的政策決定及立法院的立法裁量權。

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