首度表態 台大醫院院長吳明賢：涉性騷絕不可任婦產醫

台大醫院婦產部性平案件連環爆，前主任陳思原涉性騷，前住院醫師黃信穎涉性侵，昨天成為立法院社福及衛環委員會討論焦點。立委陳昭姿詢問台大醫院院長吳明賢，醫師涉犯性騷是否適任婦產科醫師？吳首度表態：「絕對不可以。」

病患告發黃信穎性侵，台大醫院兩個半月完成調查，循法規通報社會局，卻未主動通報衛生局，也未給予解職或停職處分。而黃在台大完成訓練，轉戰診所看診，三年半後，判決出爐才浮上檯面。另外，陳思原確定性騷，卻依舊擔任婦產科醫學會理事長，甚至赴日交流，國民黨立委徐巧芯質疑，這是對被害女醫師二度加害。

陳昭姿表示，醫院內部權勢不對等，受害者長期無法申訴，通報制度又有漏洞，機制保護涉犯性平事件醫師，有人自請離職，草草了結，有人改名、跨院任職，「可否不等判刑，就啟動醫師懲戒、限制執業？」

對此，衛福部次長林靜儀表示，醫療人員應該採取最高標準，衛福部知悉案件第一時間，已請台北市政府衛生局啟動懲戒委員會，近期將再發文地方衛生局及醫療院所，請醫界不必等判刑結果，即可循醫師法「違反醫師倫理」條文，將醫師移付懲戒委員會。

面對外界批評，吳明賢指出，院長沒有權力任意解聘一位醫師，這不是保護加害人，而是行事須有法律依據，「若不必管法律，就像回到古代，不如找一位俠客把他砍頭」。院內婦產部沒能保護好病人，內部深刻檢討，院層級則必須亡羊補牢，未來若又出現性平案件，台大醫院將主動通報北市衛生局，啟動懲戒機制。

陳思原續任婦產科醫學會理事長，徐巧芯痛批，衛福部長邱泰源先前曾說，會勸婦產科醫學會盡速改選，但溝通五個月了，都沒有進度。林靜儀表示，自己也是婦產科醫學會會員，學會應有一定態度，畢竟這是重大醫學倫理案件，法律上雖沒有要求，醫療人員該採最高標準。