判決後才懲戒 立委批衛福部狼醫幫凶

狼醫事件連環爆，台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎性侵女病患後，持續至其他醫院任職三年半，引發民怨。民進黨立委林淑芬昨在立院痛批，衛福部行政怠惰，不整合狼醫平台公布姓名，判決後才懲戒，根本是「狼醫幫凶」。

衛福部統計，近五年共有五名醫師因涉及性別事件，遭醫師法懲戒、廢止執照，均在判決出爐後才懲戒。次長林靜儀表示，醫界內部處理過於保守，依醫師法，不必拘泥判決出爐，只要違反醫師倫理，即可移送懲戒。台北市政府衛生局七月將針對台大醫院三位涉案醫師舉行懲戒委員會，呼籲委員提出「有效作為」。

林靜儀指出，近日將整合各職類，納入刑事、懲戒紀錄，一個月內提出「狼醫平台」規畫方案。

醫師涉犯性平事件，而醫院、衛生局等到判刑確定，才交付懲戒，林淑芬表示，這凸顯醫界「醫醫相護、鄉愿包庇」氛圍，以最低標準對待醫師，不僅黃信穎案拖延逾三年，日前性侵病患的精神科醫師孔繁錦，遭人檢舉後，持續任職多年才被吊銷執照，期間診所改名繼續執業。

「除刑事責任外，醫師涉性平事件，也應負起行政責任、懲戒責任、倫理責任」林淑芬說，醫師利用職務性侵，已踩到法律界線，「兒少法」規定，如猥褻兒少，可公布加害人姓名。至於教師、教保員涉不當對待，也有定期公開機制，如有性侵、性騷等行為，終身或多年不得任用。相較之下，衛福部卻對狼醫輕輕放下。

林淑芬質疑，衛福部承諾建置「狼醫平台」，卻推託無法源依據，遲遲沒下文。各國均設有狼醫查詢平台，呈現醫師執業背景，有無紀律處分、法律處分等紀錄，藉此減輕民眾對特定科別不信任與擔憂。再者，大部分認真行醫者也盼藉此「驅逐劣幣」，而衛福部不作為，「護短體制就是惡行的溫床。」