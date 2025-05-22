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洩漏性平案當事人身分 最高罰15萬

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部政務次長葉丙成涉嫌洩漏性平案學生資訊，教育部近日將召開性平會調查此案。教育團體和大學端指出，若遭認定確實有洩漏當事人身分，恐依違反性別平等教育法，開罰一萬至十五萬元罰鍰。

人本教育基金會執行秘書陳志遠表示，性騷擾性侵害等受害者非常害怕自身資料被揭露，而揭露、透露當事人身分，恐違反性平法第廿三條第二項保密規定。根據性平法第四十三條第二項，無論是學校機構或洩密的當事人，均可處以一萬至十五萬元以下罰鍰。

陳志遠指出，至於是誰向葉透露了當事人相關身分、細節，葉應於性平會調查時，誠實向委員坦承。此外，由於葉是次長層級，如何讓程序保持公信力，讓外界信任性平會決斷不會受葉的次長身分影響，將是教育部要面對的挑戰。

大學端表示，性平事件洩密行為均受到明確禁止，且可能面臨相關懲處，性平法第廿三、廿七條都規範，不得揭露當事人姓名或其他足以識別其身分的資料，違反者則依照第四十三條處以罰鍰。

大學端指出，另依相關法律，當事人可能須負擔行政、民事、刑事等責任，行政責任包括，記過、申誡、免職等；如洩密行為涉及刑法妨害秘密、妨害名譽等，當事人可以依法追究刑事責任，但還需看對方是否主張權益提告。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示出，教育部必須依法究責，才能重建社會對教育行政的信任，否則憑什麼要求基層教師守法。葉身為次長，更應恪守性平案件中的法律與保密原則，職位高度不應成為豁免的避風港。

葉丙成 教育部 性騷擾 性平法 性侵 人本

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