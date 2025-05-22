葉丙成涉性平洩密被送性平會 事隔一個月才撤文道歉

教育部政務次長葉丙成日前於臉書發文，表述關心一起大學性平案件，但文中截圖卻洩漏事件學生個人資訊，引發學生不滿，數度要求葉刪文未果。民進黨七名立委昨齊聲譴責教育部與葉丙成，質疑葉的做法，增加當事人身分曝光風險，處理方式極為不當。

事隔一個月，葉丙成昨才刪除臉書貼文，並公開發文致歉，靜待調查結果。教育部則表示，會依法送交教育部性平會審議。

該事件起因於今年四月，葉丙成於臉書發文，看到一名學生在網路上透露無助與痛苦，相當擔心，聯絡該同學的教授，希望可給予支持及溫暖，但因其截圖發文，疑似洩漏受害學生個人資訊，該名學生數度要求刪文，但他僅修改內文，隱藏部分截圖資訊，引發受害學生不滿，在社群平台發文怒嗆「我真的無法原諒葉丙成」。

葉丙成前天赴中央大學演講，現場學生高舉「作秀網紅」標語，砲轟「臉書貼文到底何時要刪除」、「當時又是如何透過權勢，得到該性平案學生相關資訊。」葉當場臉色鐵青，不發一語，校方則急忙緩頰，稱演講結束。

范雲、林宜瑾、張雅琳、郭昱晴、伍麗華、陳秀寳、吳沛憶等七名民進黨立法院教育及文化委員會委員，昨聯名發表聲明，譴責教育部處理失當，要求將該性平案及葉丙成公開發文一事，移交教育部性平會立案調查，並於一個月內公告結果。

范雲表示，這一個月來，教文會委員二度發文要求教育部調查、說明，但教育部回應一次次讓人失望，對於葉丙成在社群平台上的言論，至今仍以個人行為看待，嚴重模糊政府官員和個人身分的界線。葉丙成身為次長，公開言行代表教育部立場，已非單純個人言論，以公開方式介入性平案，直接評論個案，增加當事人身分曝光風險，處理方式極不當。

對此，葉丙成解釋，當時憂心該名學生可能自我傷害，他無法袖手旁觀，才通知學生的指導教授，沒想到善意的舉動在無意中帶來困擾，對此感到非常難過，真心誠摯地向受影響的同學道歉，也選擇撤下當時貼文。希望自己能更有智慧地處理一切，靜待調查結果，不再對此事做回應。

教育部表示，針對該起台大校園性平事件及葉丙成於社群平台發表言論案件，將送交由外部專家學者組成的教育部性別平等教育委員會審議。