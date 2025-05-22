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葉丙成涉性平洩密被送性平會 事隔一個月才撤文道歉

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部次長葉丙成日前在臉書貼文，原意為鼓勵受害學生，不料，截圖內容卻洩漏當事人資料，引發外界批評。教育部表示，近日邀請外部專家學者組成性別平等教育委員會審議此案，確保程序公正。圖／聯合報系資料照片
教育部次長葉丙成日前在臉書貼文，原意為鼓勵受害學生，不料，截圖內容卻洩漏當事人資料，引發外界批評。教育部表示，近日邀請外部專家學者組成性別平等教育委員會審議此案，確保程序公正。圖／聯合報系資料照片

教育部政務次長葉丙成日前於臉書發文，表述關心一起大學性平案件，但文中截圖卻洩漏事件學生個人資訊，引發學生不滿，數度要求葉刪文未果。民進黨七名立委昨齊聲譴責教育部與葉丙成，質疑葉的做法，增加當事人身分曝光風險，處理方式極為不當。

事隔一個月，葉丙成昨才刪除臉書貼文，並公開發文致歉，靜待調查結果。教育部則表示，會依法送交教育部性平會審議。

該事件起因於今年四月，葉丙成於臉書發文，看到一名學生在網路上透露無助與痛苦，相當擔心，聯絡該同學的教授，希望可給予支持及溫暖，但因其截圖發文，疑似洩漏受害學生個人資訊，該名學生數度要求刪文，但他僅修改內文，隱藏部分截圖資訊，引發受害學生不滿，在社群平台發文怒嗆「我真的無法原諒葉丙成」。

葉丙成前天赴中央大學演講，現場學生高舉「作秀網紅」標語，砲轟「臉書貼文到底何時要刪除」、「當時又是如何透過權勢，得到該性平案學生相關資訊。」葉當場臉色鐵青，不發一語，校方則急忙緩頰，稱演講結束。

范雲林宜瑾張雅琳郭昱晴伍麗華陳秀寳吳沛憶等七名民進黨立法院教育及文化委員會委員，昨聯名發表聲明，譴責教育部處理失當，要求將該性平案及葉丙成公開發文一事，移交教育部性平會立案調查，並於一個月內公告結果。

范雲表示，這一個月來，教文會委員二度發文要求教育部調查、說明，但教育部回應一次次讓人失望，對於葉丙成在社群平台上的言論，至今仍以個人行為看待，嚴重模糊政府官員和個人身分的界線。葉丙成身為次長，公開言行代表教育部立場，已非單純個人言論，以公開方式介入性平案，直接評論個案，增加當事人身分曝光風險，處理方式極不當。

對此，葉丙成解釋，當時憂心該名學生可能自我傷害，他無法袖手旁觀，才通知學生的指導教授，沒想到善意的舉動在無意中帶來困擾，對此感到非常難過，真心誠摯地向受影響的同學道歉，也選擇撤下當時貼文。希望自己能更有智慧地處理一切，靜待調查結果，不再對此事做回應。

教育部表示，針對該起台大校園性平事件及葉丙成於社群平台發表言論案件，將送交由外部專家學者組成的教育部性別平等教育委員會審議。

陳秀寳 郭昱晴 葉丙成 范雲 林宜瑾 教育部 性平 張雅琳 吳沛憶 伍麗華

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