因應美國關稅挑戰 駐日代表：台日應加強半導體等合作

中央社／ 東京21日專電
駐日代表李逸洋21日出席日台親善協會年度懇親會致詞表示，為因應美國關稅政策帶來的國際貿易新秩序挑戰，台日除了在半導體領域，在AI、無人機、能源、低軌道衛星、次世代通訊等領域，都有必要加強產業合作。圖／中央社
駐日代表李逸洋21日出席日台親善協會年度懇親會致詞表示，為因應美國關稅政策帶來的國際貿易新秩序挑戰，台日除了在半導體領域，在AI、無人機、能源、低軌道衛星、次世代通訊等領域，都有必要加強產業合作。圖／中央社

駐日代表李逸洋今天表示，為因應美國關稅政策帶來的國際貿易新秩序挑戰，台日在半導體及人工智慧、無人機、能源等領域，都有必要加強產業合作。日台親善協會會長衛藤征士郎則說，將全力協助台灣參與世衛及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

日本台灣親善協會」今晚在東京舉行年度懇親會，日本眾議員前原誠司、東京都知事小池百合子致書面賀詞。

李逸洋用日文致詞表示，「台灣周邊環境趨於嚴峻，中國的軍事壓力持續之際，很感謝衛藤會長與日台親善協會成員，持續讓世人知曉台灣海峽和平的重要性」。

李逸洋說，「台積電熊本廠順利投產，台日在半導體領域的合作成功。台灣生產了全球90%最先進晶圓，以及90%的人工智慧（AI）伺服器。日本則有全球30%的半導體設備，以及50%的半導體材料」。

他指出，「為因應未來美國關稅政策帶來的國際貿易新秩序挑戰，台日除了在半導體領域，在AI、無人機、能源、低軌道衛星、次世代通訊等領域，都有必要加強產業合作。台日合作可以在經濟價值及技術發展方面共蒙其利，同時在經濟安保及國家戰略上也是重要夥伴」。

李逸洋說，「中國曲解聯合國大會2758號決議，妨礙台灣參與聯合國及所有國際組織。近日，美國在聯合國安全理事會會議上，強烈批評中國為孤立台灣，誤用聯大第2758號決議，限制各國的自由選擇權。此外，美方強調，該決議並未排除台灣參加聯合國及其他國際會議」。

他表示，日台親善協會長年支持台灣參加國際組織，今後也請支援台灣參與CPTPP、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織，以及推動簽署台日經濟夥伴協定（EPA）。

曾任日本眾議院副議長的衛藤征士郎表示，日台親善協會將全力協助台灣參與WHO及CPTPP。

他受訪表示，首先，在東亞地區，關於自由、民主、人權等普世價值，共同擁有這些價值的國家，就是中華民國台灣。作為自由主義社會基石的關鍵國家就是中華民國台灣。

衛藤說，「我個人自然是堅定地支持台灣，這是理所當然的事。無論WHO或CPTPP，都是讓『國家與地區』能夠加入的機構。因此，日本政府和日本台灣親善協會，都應該更加大聲疾呼這件事，推動實現這一目標」。

總統賴清德昨天就職一週年。衛藤表示，這一年來，作為總統真的很不容易，一直面對許多難題。對此，他由衷地表達敬意，希望賴總統繼續加油。

衛藤說，美國前總統拜登曾公開表示會保護台灣，希望美國現任總統川普也能更明確表態，更明確地表達對人權、自由、開放等普世價值的支持。

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