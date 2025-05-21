端午將至…政院開穩定物價小組會議 嚴查哄抬價格

端午節將至，行政院21日召開穩定物價小組會議，責請農業部、經濟部、行政院消費者保護處等相關單位，持續監控端午應節商品，以及各類農產品的量價變化和市場狀況，強化產銷調度，確保供應充足。密切關注連鎖餐飲通路之指標商品價格變化，責請物價聯合稽查小組嚴密監控、視情查察，力求價格穩定。

行政院指出，端午節為我國重要民俗節慶，粽子為主要應節食品之一，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等食材需求將大幅增加。農業部已盤點各項應節農產品節前供給，並加強調配，包括：毛豬供應增加10%、蔬果供應增加1.6%，另糯米、香菇、花生、鴨蛋、魷魚、蝦米等主要食材庫存充裕，可充分滿足市場消費需求。

水果價格方面，行政院說明，受去年颱風及年初低溫影響，部分果品產量較去年減少，導致價格波動，惟近期氣溫回暖，產能逐步回復，香蕉、鳳梨、木瓜價格已較5月上旬回落，預期未來價格逐步穩定。

為維持農產品及應節食材價格穩定，行政院請農業部密切監控批發市場行情變動，落實各項產銷調配措施，確保端午節前市場供貨無虞、價格合理。另強調近來豪大雨發生機率升高，請農業部與地方團體密切聯繫及合作，強化防汛韌性，提前做好防災及市場調節準備，兼顧農民生計及消費者權益。

此外，針對粽子價格，行政院消費者保護處已針對指標賣場、超商及電商等通路販售的各款粽子進行價格調查，約有近4成的粽子價格持平或下跌；另約6成的粽子價格上漲，其中，有77.2%的漲幅在1成以下。

行政院說，今年度粽子供應量充足，部分品項雖受食材、工資、運費等成本上升影響略為調漲，惟多數通路業者推出降價促銷、檔期優惠，並有預購優惠或滿額折扣，歡迎消費者多加選購。另請跨部會「物價聯合稽查小組」密切注意價量變化之合理性，若有異常，即時啟動稽查，以維護消費者權益。

另針對餐飲價格，行政院說，經濟部以商品定價具市場影響力的連鎖、熱門店家為監測對象，並依購買便利度及頻率為考量，擇定蛋餅、鍋貼、便當、雞排等指標餐飲產品進行監測，以提前因應，穩定民生物價。會議決議請經濟部與主要連鎖餐飲業者建立聯繫機制，若有市場異常狀況可立刻通報，妥為因應及處理。

行政院表示，端午連假可望推升國旅，帶動餐飲、外食消費，農業部將從源頭監控蔬果及畜禽市場狀況，落實各項調配措施，滿足各地食材消費需求；跨部會「物價聯合稽查小組」也將密切注意價格調整的合理性，以遏止不法哄抬價格情事，確保餐飲商品價格合理、平穩。