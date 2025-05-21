快訊

黃仁勳現身士林「這家店」大啖海鮮 民眾興奮喊：Team Taiwan

美股早盤／市場擔憂赤字擴大…美債殖利率回升 拖累道瓊跌近380點

認定三峽車禍屬重大公路事故 運安會成立專案調查小組

端午將至…政院開穩定物價小組會議 嚴查哄抬價格

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
端午節為我國重要民俗節慶，粽子為主要應節食品之一。圖／AI生成
端午節為我國重要民俗節慶，粽子為主要應節食品之一。圖／AI生成

端午節將至，行政院21日召開穩定物價小組會議，責請農業部、經濟部、行政院消費者保護處等相關單位，持續監控端午應節商品，以及各類農產品的量價變化和市場狀況，強化產銷調度，確保供應充足。密切關注連鎖餐飲通路之指標商品價格變化，責請物價聯合稽查小組嚴密監控、視情查察，力求價格穩定。

行政院指出，端午節為我國重要民俗節慶，粽子為主要應節食品之一，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等食材需求將大幅增加。農業部已盤點各項應節農產品節前供給，並加強調配，包括：毛豬供應增加10%、蔬果供應增加1.6%，另糯米、香菇、花生、鴨蛋、魷魚、蝦米等主要食材庫存充裕，可充分滿足市場消費需求。

水果價格方面，行政院說明，受去年颱風及年初低溫影響，部分果品產量較去年減少，導致價格波動，惟近期氣溫回暖，產能逐步回復，香蕉、鳳梨、木瓜價格已較5月上旬回落，預期未來價格逐步穩定。

為維持農產品及應節食材價格穩定，行政院請農業部密切監控批發市場行情變動，落實各項產銷調配措施，確保端午節前市場供貨無虞、價格合理。另強調近來豪大雨發生機率升高，請農業部與地方團體密切聯繫及合作，強化防汛韌性，提前做好防災及市場調節準備，兼顧農民生計及消費者權益。

此外，針對粽子價格，行政院消費者保護處已針對指標賣場、超商及電商等通路販售的各款粽子進行價格調查，約有近4成的粽子價格持平或下跌；另約6成的粽子價格上漲，其中，有77.2%的漲幅在1成以下。

行政院說，今年度粽子供應量充足，部分品項雖受食材、工資、運費等成本上升影響略為調漲，惟多數通路業者推出降價促銷、檔期優惠，並有預購優惠或滿額折扣，歡迎消費者多加選購。另請跨部會「物價聯合稽查小組」密切注意價量變化之合理性，若有異常，即時啟動稽查，以維護消費者權益。

另針對餐飲價格，行政院說，經濟部以商品定價具市場影響力的連鎖、熱門店家為監測對象，並依購買便利度及頻率為考量，擇定蛋餅、鍋貼、便當、雞排等指標餐飲產品進行監測，以提前因應，穩定民生物價。會議決議請經濟部與主要連鎖餐飲業者建立聯繫機制，若有市場異常狀況可立刻通報，妥為因應及處理。

行政院表示，端午連假可望推升國旅，帶動餐飲、外食消費，農業部將從源頭監控蔬果及畜禽市場狀況，落實各項調配措施，滿足各地食材消費需求；跨部會「物價聯合稽查小組」也將密切注意價格調整的合理性，以遏止不法哄抬價格情事，確保餐飲商品價格合理、平穩。

農業部 行政院 粽子 端午節

延伸閱讀

端午將至 政院召開物價小組監控應節商品波動

新北雙溪牡丹社區包粽送暖 獨居長者提前過端午

行政院大砍補助款 立委馬文君批不顧地方死活、懲罰人民

道家人文協會捐新北2.6萬顆愛心粽 助弱勢過端午

相關新聞

學生苦求撤文…葉丙成涉性平洩密案被送性平會 最高恐罰15萬

教育部政務次長葉丙成涉洩漏性平案學生資訊，教育部將召開性平會調查。教育團體和大學端指出，洩漏性平案當事人資訊，違反性別平...

端午將至…政院開穩定物價小組會議 嚴查哄抬價格

端午節將至，行政院21日召開穩定物價小組會議，責請農業部、經濟部、行政院消費者保護處等相關單位，持續監控端午應節商品，以...

「紅彩頭6號」遭日本公務船登檢扣捕 擔保後已平安獲釋

我國蘇澳籍「紅彩頭6號」漁船昨日上午遭日本公務船登檢並將船長帶離漁船進行調查，經漁業署與外交部向日方交涉，在我方提出擔保...

社群平台未落實實名制 數發部：將裁罰Meta

針對打詐行動，數發部長黃彥男21日指出，先前從內政部移交過來的15個案子，目前在走行政流程，本周會和檢警開會，並將於近日...

逾8千名陸配未補繳喪失原籍證明 在台戶籍恐遭註銷

移民署4月起發出逾1.2萬封通知書，要求陸配跟陸配子女，3個月內補繳在大陸的喪失原籍證明，有不少個案窒礙難行，陸委會4月...

政院修法助攻全民運動 企業抵稅範圍擴大、提高抵減率

運動部即將於今年9月掛牌，行政院明天將配套通過「運動產業條例」部分條文修正草案，政務委員史哲指出，修法明定國發基金應有一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。