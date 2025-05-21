「紅彩頭6號」遭日本公務船登檢扣捕 擔保後已平安獲釋

我國蘇澳籍「紅彩頭6號」漁船昨日上午遭日本公務船登檢並將船長帶離漁船進行調查，經漁業署與外交部向日方交涉，在我方提出擔保後船長已平安獲釋，並返回漁船。

漁業署表示，「紅彩頭6號」漁船主營延繩釣，兼營一支釣及曳繩釣，該船領有有效的娛樂漁業執照，經洽海巡署南興安檢所了解，該船本航次於今年5月19日自宜蘭南方澳漁港出港作業，且非從事娛樂漁業。

查該船漁船船舶監控系統（VMS）及漁船自動識別系統（AIS）航跡，於5月20日上午2時左右靠近我國暫定執法線時發生斷訊，後續於5月20日上午8時左右於我國暫定執法線外遭日本公務船登檢，並將船長帶離漁船至日本公務船上進行調查，漁船也被帶往日本港口。

漁業署表示，在獲報後立即洽請外交部與日方交涉盡速釋放人船，並將相關訊息通報蘇澳區漁會轉知船主，在我方於5月21日上午向日方提出擔保（擔保金300萬5000日幣）後，日方已於5月21日下午1時左右釋放「紅彩頭6號」漁船，漁船現已返台途中。

漁業署呼籲，漁船作業時應開啟VMS及AIS，同時注意相關作業位置與可能的風險，以維自身生命及財產安全。