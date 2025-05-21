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學生苦求撤文…葉丙成涉性平洩密案被送性平會 最高恐罰15萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部政務次長葉丙成涉洩漏性平案學生資訊，教育部將召開性平會調查。記者劉學聖／攝影
教育部政務次長葉丙成涉洩漏性平案學生資訊，教育部將召開性平會調查。記者劉學聖／攝影

教育部政務次長葉丙成涉洩漏性平案學生資訊，教育部將召開性平會調查。教育團體和大學端指出，洩漏性平案當事人資訊，違反性別平等教育法第23條、27條，根據43條之2規定，若真的遭認定有洩漏當事人身份，將被處以1萬至15萬罰鍰。

葉丙成日前臉書發文涉及洩漏性平案學生身份，學生曾多次要求其撤文，但均未果。教育部今表示會依法送交性平會審議，葉稍早才終將臉書貼文刪除，並向學生道歉。

人本教育基金會執行秘書陳志遠表示，性騷擾、性侵害等受害者多非常害怕被揭露身份，揭露、透露當事人身份，恐違反性平法第23條第2項保密規定，又根據性平法第43條第2項，無論是學校機構或洩密的當事人，均可處以1萬至15萬元以下罰鍰。

陳志遠也談到，到底是誰告訴葉當事人的相關身份、細節，葉應該於性平會調查時，誠實向委員坦承。又葉是次長層級，教育部如何讓程序保持公信力，讓外界信任性平會決斷不會受葉的次長身份影響，將是教育部要面對的挑戰。

又大學端也表示，性平事件洩密行為，歷來均受到明確禁止且可能面臨相關懲處，性平法第23、27條都規範，不得揭露當事人姓名或其他足以識別其身分的資料，違反者則依照第43條，可被處1萬元以上15萬元以下罰鍰。

但大學端另指出，另依相關法律，當事人也可能須負擔行政、民事、刑事等責任，行政責任包括記過、申誡、免職等；如洩密行為涉及刑法妨害秘密、妨害名譽等，當事人可以依法追究刑事責任，但還需看對方是否主張權益提告。

葉丙成 教育部 性平法

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