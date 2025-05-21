社群平台未落實實名制 數發部：將裁罰Meta

針對打詐行動，數發部長黃彥男21日指出，先前從內政部移交過來的15個案子，目前在走行政流程，本周會和檢警開會，並將於近日開罰Meta。

交委會今日審查交通部、數位發展部、行政院公共工程委員會預算凍結案，相關部會首長均出席今日的會議。會中立委洪孟楷指出，自己曾在4月25日時點名詐騙廣告問題，有15則出資不明的廣告，內政部警政署已將相關案子移交數發部，但現在已過去將近一個月的時間，數發部卻還沒有進一步動作。

對此，黃彥男表示，經查這15個案子之中，只有一個是資料不全，除了這15個案子之外，數發部另外也有發現一個案子有疑慮，這兩個案子目前都還在走行政流程。在警方移交的15案中，確有1案是臉書未落實實名制等相關規定，再加上數發部查察後發現的1案，預計短期內就會公開懲處結果，但事實上，數發部一直都有跟臉書等平台業者溝通，所以這麼多案件只開罰2案，就是因為數發部要求相關平台下架廣告，平台都有配合，實名制的部分，多數也都有做到，只有2起案件資料不全。

洪孟楷也提到，全台平均每天有上百件詐騙案，結果打詐新四法今年2月才到位，警政署到5月才移交案件給數發部，數發部又要花將近1個月才能開罰平台，但國人每個月受到的詐騙財損高達近百億元，且政府直到現在才要跟臉書高層面對面談，「我們跟Meta到底是多不對等的關係？」

黃彥男則說，政府隨時都有跟臉書等平台業者保持溝通，後面也都有相關系統，法規是否還需要修訂可以再討論，而目前法令規定的24小時下架時限，平台業者確實有符合，且也不僅依賴警方逐一檢視廣告，數發部也有運用人工智慧（AI）掃描，過去幾個月大概下降了10萬筆。