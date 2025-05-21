逾8千名陸配未補繳喪失原籍證明 在台戶籍恐遭註銷

移民署4月起發出逾1.2萬封通知書，要求陸配跟陸配子女，3個月內補繳在大陸的喪失原籍證明，有不少個案窒礙難行，陸委會4月16日公布得申請以「具結方式」替代或「延後赴陸辦理」，移民署提醒，具結或延後的申請案，將在6月30日截止。據陸委會數據，至今仍有逾8000人沒繳交，一個多月後恐面臨註銷在台戶籍處分。

移民署針對原籍中國大陸人士來台定居設籍，且未曾繳附喪失原籍證明者，依兩岸條例規定，今年4月初通知補繳，陸委會4月16日公布得申請以「具結方式」替代或「延後赴陸辦理」的相關類型，移民署今天發新聞稿指出，自4月21日起開始受理，受理期限將在6月30日截止。

移民署表示，持續接獲民眾補繳經海基會驗證之喪失原籍證明，以及受理以「具結方式」替代或「延後赴陸辦理」等申請案，已加派人力審核及通知結果；移民署官網設有「通知繳附喪失原籍證明專區」，提供申請書等表單及重要資訊，並開放「喪失原籍註記查詢」功能，民眾若不確定是否曾繳附喪失原籍證明，可查詢繳附喪失原籍證明的狀態。

1.2萬封通知書依據寄送時間不同，補繳期限也不同，但大約落在6月底，移民署呼籲，有實際困難者請趕快向移民署、陸委會或海基會反映，只要有意願配合法律要求，將基於執行公平性及人道關懷，盡全力提供必要協助，若已接獲通知但消極不配合辦理，秉於依法行政，將依兩岸條例相關規定註銷當事人台灣戶籍。

陸委會主委邱垂正今天在立法院內政委員會報告指出，通知的1.2萬人中，目前已有1784人繳附喪失原籍證明，而申請具結有880人、申請延後赴陸有352人、申請專案協助與輔導有485人；根據計算，意即逾8000名被通知要求補件的當事人，至今沒有任何動作。