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提台灣民主表現 駐瑞典代表谷瑞生：理念相近國家應堅定團結意志

中央社／ 斯德哥爾摩21日專電

「國際民主及選舉協助研究所」與「台灣民主基金會」合辦研討會，邀請駐瑞典代表谷瑞生開幕致詞。谷瑞生呼籲理念相近國家堅定團結意志，支持以規則為基礎的國際秩序，支持台灣有意義參與國際組織及台海和平穩定。

總部位於斯德哥爾摩的國際民主及選舉協助研究所（International Institute for Democracy and Electoral Assistance，國際IDEA）19日與台灣民主基金會合辦研討會，討論民粹主義在歐洲的發展、驅動原因及制衡力量。

國際IDEA秘書長卡薩斯-薩莫拉（Kevin Casas-Zamora）致詞表示，希望這次研討會做為國際IDEA與台灣及所有參與人員所屬機構開啟進一步合作的契機。

谷瑞生表示，瑞典哥特堡大學「多元民主中心」（V-Dem Institute）最新發表的研究資料顯示，2024年全世界人民平均享有的民主已跌至1985年水準。在中國、俄羅斯、北韓及伊朗等威權主義國家擴張之際，討論如何保護並捍衛民主至關重要。

谷瑞生也分享台灣優異的民主表現。

他說，台灣與理念相近國家共享民主價值，根據經濟學人資訊社（EIU）發布的2024民主指數（Democracy Index），台灣在全球排名第12，居亞洲之冠，而德國位列第13，加拿大排名第14，日本排名第16，英國第17；另根據美國非營利組織「自由之家」（Freedom House）公布的「2025年全球自由報告」，台灣獲總分94分，分數與部分國家並列全球第6。

谷瑞生表示，除共享價值外，台灣與理念相近國家也有供應鏈安全及經濟發展等共同利益。但在民主受威權主義威脅之際，民主國家內部也面臨諸多挑戰。

谷瑞生於致詞結尾呼籲理念相近國家堅定團結意志，並請與會者支持以規則為基礎的國際秩序、支持台灣有意義參與國際組織、支持台海和平穩定，以及支持國際IDEA與台灣民主基金會舉辦的各項活動。

這次研討會與會者包括台灣民主基金會執行長廖達琪、研究企劃組主任彭士宏、英文期刊主編鄭敦仁，英國牛津大學資深研究員懷特黑德（Laurence Whitehead）、挪威奧斯陸大學政治學教授哈格崔特（Bernt Hagtvet）、柏林自由大學政治學兼任教授葛瑞芬（Thomas Greven）。

卡內基國際和平基金會歐洲地區資深研究員楊斯（Richard Youngs）、南非史德蘭波希大學（University of Stellenbosch）政治學教授比克（Ursula Van Beek）、瑞士赫胥曼民主中心（Albert Hirschman Centre on Democracy）研究員威爾普（Yanina Welp）等人也出席這場研討會。

經濟發展 瑞典 民主基金會 台海

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