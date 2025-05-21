政院修法助攻全民運動 企業抵稅範圍擴大、提高抵減率

運動部即將於今年9月掛牌，行政院明天將配套通過「運動產業條例」部分條文修正草案，政務委員史哲指出，修法明定國發基金應有一定比例投資運動產業，企業捐贈體育節稅類別新增「全民運動賽事」，企業贊助重點運動業的免稅額也從現行150%提升至175％。他說，「期望把餅做大，並適當引導分配。」

史哲指出，新的運動部含括4項重點，包括全民運動、運動產業、競技運動及運動外交，呈現與體育署截然不同的面貌；針對運動產業，立法院除了通過運動部、全民運動署組織法，也通過國家運動產業發展中心設置條例，完備組織工具，此次運產條例修正，則是強化政策工具，讓這艘船能強而有力。

此次運產條例共修正第13條、第26條及第26條之2。史哲說明，第13條修正條文是比照「文創法」精神，明定國發基金應有一定比例投資運動產業，讓運動產業發展中心在輔導、研發及促進運動產業之外，還能與國發基金對接，得以引資點火，建立投資運動產業的機制，可說如虎添翼。

至於投資額度、模式，史哲說，要等運動部上路後再與國發會討論。

現行運產條例第26條規定，企業透過捐贈支持運動賽事只要符合5種樣態即享減稅優惠，包括捐贈政府登記有案的體育團體；贊助培養支援運動團隊或運動員；舉行員工運動會、成立運動團隊定期辦活動等；捐贈給政府及各級學校興設運動場館或器材；購買國內運動賽事門票，經由學校或非營利團體捐贈學生或弱勢團體。

史哲指出，過去5類仍屬傳統體育的概念，此次修法增加第6款，也就是「經主管機關認可的促進全民運動的賽事」，鼓勵各式各樣的協會、企業及俱樂部，都能支持參與競技運動全民化，舉辦社區型或地區行賽事，且能獲得抵稅優惠，實質從稅制上讓權讓利，盼將捐贈資金引導至全民運動。

史哲提到，過去體育部長期辦理體育推手獎，表彰那些捐贈體育界的企業，但高達5、60億元的捐款中，僅1％、2％是挹注全民運動，其他大多集中職業運動、體育團體或運動團體，落實在基層、社區運動很少，盼增列後能促進全民運動的效果。

另針對第26條之2，史哲說明，此條文當初是針對職業運動所設計，當企業捐贈的對象是政府認定的職業運動時，無論是捐贈金額在1000萬以內，或是透過專戶捐贈，申報所得稅時，得全數按捐贈金額的150%，減除當年度營利事業所得額，經與財政部研商，決定提高到175%，相信能達到激勵作用。

據統計，運產條例2021年修法提供企業贊助重點運動業免稅額後，2022年下半年受理捐贈金額為2.7億元、2023年為9.9億元、2024年為11.6億元。史哲說，顯然誘因有逐漸發酵，相信未來會再提升。

「期望把餅做大，並適當引導分配。」史哲說，要發展全民運動，不可能所有經費都來自政府，盼透過修法健全運動部和企業之間的合作關係。