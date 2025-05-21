蘇澳籍漁船遭日扣押 漁業署：提擔保金後船長獲釋

蘇澳籍「紅彩頭6號」漁船昨天疑違規進入日本經濟海域作業，船長等6人及漁船遭扣押。漁業署今天說，與外交部向日方交涉及提出擔保金後，船長已平安獲釋並返回漁船。

「紅彩頭6號」6名船員和船隻昨天上午9時許遭日本水產廳扣押後，蘇澳區漁會電台持續與船主聯繫了解處理進度，船主告知交付新台幣63萬元保證金後，6名船員及漁船已於今天下午1時10分獲釋返回蘇澳，預計晚間返抵蘇澳。

漁業署說，「紅彩頭6號」是昨天上午於北緯24度16.67分、東經122度43.25分，遭日本公務船登檢並將船長帶離漁船進行調查，經漁業署與外交部向日方交涉，在台灣方面提出擔保金後船長已平安獲釋，並返回漁船。

根據漁業署提供的訊息，「紅彩頭6號」漁船主營延繩釣，兼營一支釣及曳繩釣，領有有效的娛樂漁業執照，19日自宜蘭南方澳漁港出港作業，且非從事娛樂漁業。

漁業署調查「紅彩頭6號」漁船船舶監控系統（VMS）及漁船自動識別系統（AIS）航跡，漁船於20日上午2時左右，靠近台灣暫定執法線時發生斷訊，後續於20日上午8時左右，於台灣暫定執法線外遭日本公務船登檢並將船長帶離漁船至日本公務船上進行調查，並將漁船帶往日本港口。

漁業署說，獲報後立即洽請外交部與日方交涉儘速釋放人船，並將相關訊息通報蘇澳區漁會轉知船主，今天上午向日方提出擔保300萬5000元日幣（新台幣63萬元）後，日方已於下午1時左右釋放「紅彩頭6號」漁船，漁船現已返台途中。

漁業署呼籲漁船作業時應開啟漁船船舶監控系統及漁船自動識別系統，同時注意相關作業位置與可能的風險，如有發現他國公務船干擾請通報漁業通訊電台或撥打118，以利政府提供相關協助。